“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera

El aún esposo de Elsa Oseguera se pronunció luego de que se difundiera un video en el que se le ve muy molesto discutiendo con la periodista. El joven reaccionó públicamente y esto fue lo que expresó.
El video filtrado en redes sociales muestra al creador de contenido Davis Flow en una discusión con la periodista y presentadora hondureña Elsa Oseguera, donde se le escucha alterado y levantando la voz.
La pareja, que en su momento se mostró muy unida en redes sociales —incluso durante el embarazo de Elsa—, ahora protagonizan una fuerte discusión que se ha hecho viral en redes sociales.
Tras la polémica generada por el video, Davis Flow se pronunció: “Obviamente, como todo mundo sabe, las parejas tienen problemas. Me gustaría que cuando se filtre un video lo hagan completo, sin cortes”.
“Que lo filtren completo, que vean las verdaderas razones de por qué fue el pleito. Me gustaría que salieran videos donde a mí me han tirado una botella, donde me han pegado una patada y me han bajado de la cama con una patada”, reclamó.
“Si se va a filtrar, que no solo se filtre donde Davis está enojado. Para enojarse, uno tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón”, reprochó el creador de contenido.
“Ustedes saben cómo soy yo de alegre; para que yo me enoje es muy difícil. Me mantengo en lo mismo: ella es la mamá de mi hija y siempre la voy a respetar”, agregó.
“Es feo porque cuando hay problemas, se arreglan en privado. Pero cuando lo haces público es porque querés hacer daño y querés maldad”, reveló el joven.
“Si tenés algo que decir, están las leyes, como personas adultas, especialmente ahora que estoy pasando bonitos momentos; estoy con personas que me quieren mucho, me apoyan, estoy saliendo adelante”, expresó el joven.
“Yo brillo por mí, por la gracia de Dios, me mantengo callado”, agregó, asegurando que se encuentra en una buena etapa de su vida, “creciendo y con el apoyo de la gente”, dijo el joven, mientras Elsa asegura que ella no es la responsable que ese video se haya filtrado.