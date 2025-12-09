  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera

Un video de Elsa Oseguera y Davis Flow discutiendo se filtró en redes sociales, por lo que él salió a defenderse, asegurando que ha sido víctima de agresiones

  • 09 de diciembre de 2025 a las 08:36
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
1 de 10

El aún esposo de Elsa Oseguera se pronunció luego de que se difundiera un video en el que se le ve muy molesto discutiendo con la periodista. El joven reaccionó públicamente y esto fue lo que expresó.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
2 de 10

El video filtrado en redes sociales muestra al creador de contenido Davis Flow en una discusión con la periodista y presentadora hondureña Elsa Oseguera, donde se le escucha alterado y levantando la voz.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
3 de 10

La pareja, que en su momento se mostró muy unida en redes sociales —incluso durante el embarazo de Elsa—, ahora protagonizan una fuerte discusión que se ha hecho viral en redes sociales.

Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
4 de 10

Tras la polémica generada por el video, Davis Flow se pronunció: “Obviamente, como todo mundo sabe, las parejas tienen problemas. Me gustaría que cuando se filtre un video lo hagan completo, sin cortes”.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
5 de 10

“Que lo filtren completo, que vean las verdaderas razones de por qué fue el pleito. Me gustaría que salieran videos donde a mí me han tirado una botella, donde me han pegado una patada y me han bajado de la cama con una patada”, reclamó.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
6 de 10

“Si se va a filtrar, que no solo se filtre donde Davis está enojado. Para enojarse, uno tiene que tener un motivo, tiene que tener una razón”, reprochó el creador de contenido.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
7 de 10

“Ustedes saben cómo soy yo de alegre; para que yo me enoje es muy difícil. Me mantengo en lo mismo: ella es la mamá de mi hija y siempre la voy a respetar”, agregó.

Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
8 de 10

“Es feo porque cuando hay problemas, se arreglan en privado. Pero cuando lo haces público es porque querés hacer daño y querés maldad”, reveló el joven.

Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
9 de 10

“Si tenés algo que decir, están las leyes, como personas adultas, especialmente ahora que estoy pasando bonitos momentos; estoy con personas que me quieren mucho, me apoyan, estoy saliendo adelante”, expresó el joven.

 Foto: Redes sociales
“A mí me han tirado una botella, me han pegado”: Davis tras video filtrado con Elsa Oseguera
10 de 10

“Yo brillo por mí, por la gracia de Dios, me mantengo callado”, agregó, asegurando que se encuentra en una buena etapa de su vida, “creciendo y con el apoyo de la gente”, dijo el joven, mientras Elsa asegura que ella no es la responsable que ese video se haya filtrado.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos