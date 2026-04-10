50% de descuento en la boletería para el concierto de UB40 ft. Ali Campbell

La banda de pop, reggae y dub formada en Birmingham, Inglaterra, en 1978, llega a la capital de Honduras este 22 de abril con su gira Big Love 2026 American Tour.
El escenario de esta cita ochentera será el Nacional de Ingenieros Coliseum, de Tegucigalpa, donde habrá tres localidades para disfrutar del show: Experiencia CR, Reggae Lovers y Gradería.
BMT, la productora a cargo del show, anunció promociones en la boletería, aplicable para las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos.
Así que aproveche para adquirir sus boletos al 50% de descuento. Ingrese a www.bmticket.com para comprar las entradas.
El precio sin el descuento en Experiencia CR es de 2,879 lempiras, en Reggae Lovers de 1,996 y en Gradería de 1,022, y si aprovecha la promoción le queda a mitad de precio.
En este tour latinoamericano, UB40 se presenta con la colaboración de una de sus voces más reconocibles: Ali Campbell, que fue vocalista de la banda desde su fundación hasta 2008.
El proyecto reúne a Campbell y sus excompañeros en una serie de presentaciones y grabaciones que celebran el legado musical que marcó a varias generaciones desde los años 80.
Esta unión destaca por revivir el sonido característico de UB40, fusionando reggae, pop y ska con la inconfundible voz de Campbell, responsable de algunos de los mayores éxitos de la banda británica.
La colaboración ha generado gran expectación entre los seguidores, que ven en este reencuentro una oportunidad para volver a disfrutar de los clásicos en vivo con una energía renovada. Cabe destacar que Campbell se ha reunido con sus excompañeros en varias oportunidades desde 2014.
UB20 tiene 27 discos en su haber, y ha liderado listas de popularidad. Red Red Wine (cover que la banda convirtió en himno del reggae-pop), Can't Help Falling in Love, Kingston Town, Food for Thought, entre otros, son temas populares del grupo británico.