Las diez mejores series animadas para recordar su niñez y dónde verlas en streaming

Muchos dicen que si recuerda estas caricaturas el tiempo ya le pasó factura; otros las asocian con una etapa donde ver la televisión era un ritual sagrado. Hoy, algunas de esas series se conservan en plataformas de streaming, mientras otras sobreviven únicamente en la memoria colectiva, como reliquias de una era que ya no existe. A continuación, un repaso por las series más emblemáticas de todos los tiempos.
"Las tortugas ninja" fue una de las producciones más icónicas de los noventa. Basada en un cómic homónimo, seguía a cuatro tortugas mutantes —Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello— guiadas por el maestro Astilla para combatir el mal. Aunque su versión moderna fue retirada de HBO Max, su influencia se mantiene viva en nuevas adaptaciones y películas.
Inspirada en la novela de Alejandro Dumas, "D’Artacan y los tres mosqueperros" trasladó el espíritu de los mosqueteros a un elenco de perros espadachines. Su protagonista viaja a París en busca de aventuras y amor, mientras lucha contra el Cardenal Richelieu. Está disponible en Prime Video con sus 26 episodios originales.
"Los Picapiedra", ícono de la animación estadounidense, retrató una Edad de piedra con costumbres modernas. Pedro, Vilma, Pablo y Betty fueron reflejo de la vida familiar de los sesenta con un humor que aún perdura. Aunque la serie no está en streaming, su película de 1994 se encuentra en Netflix.
"La vuelta al mundo de Willy Fogg", estrenada en 1983, adaptó la obra de Julio Verne a una versión protagonizada por animales. El elegante Willy, junto a Rigodón y Tico, recorre el mundo en ochenta días. La serie puede verse en Prime Video con sus 26 episodios.
Desde Bélgica, "Los Pitufos" consolidaron una de las comunidades más reconocidas de la animación. La serie de Hanna-Barbera (1981) alcanzó nueve temporadas, y una reedición moderna, estrenada en 2021, está disponible en Netflix.
El mítico "He-Man y los masters del universo" llevó el heroísmo a la pantalla en 1983. Con más de cien episodios, narró la lucha entre He-Man y Skeletor por el Castillo de Grayskull. La serie original no se transmite, pero Netflix ofrece una versión renovada que conserva su esencia, según coinciden los fanáticos.
"Los Snorkels" habitaron los mares en los ochenta, con su universo colorido y su comunidad submarina. Aunque nacieron a la sombra de "Los Pitufos", construyeron su propio espacio narrativo a lo largo de cuatro temporadas que hoy no se encuentran disponibles en streaming.
"Las aventuras de los Osos Gummi", lanzada por Disney en 1985, combinó fantasía y comedia con osos parlantes que defendían su valle secreto. Puede verse completa en Disney+, con seis temporadas disponibles.
"Los diminutos", estrenada en 1983 y basada en las novelas de John Peterson, presentó a pequeñas criaturas que vivían bajo el suelo de una casa, invisibles para casi todos salvo un niño llamado Quique. La serie puede encontrarse en Filmin.
Por último, "Mofli, el último koala", emitida en 1987, relató la historia del único sobreviviente de su especie. Su mensaje ecológico y sensibilidad la convirtieron en un clásico de la televisión, aunque hoy no está disponible en ninguna plataforma.