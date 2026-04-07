Musk, Bezos y Page: Las 10 personas más ricas del planeta

10. Bernard Arnault / Francia / USD 142.500 millones: Es el presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH, que agrupa marcas icónicas como Louis Vuitton y Dior. Arnault ha consolidado su fortuna a través de una estrategia agresiva de adquisiciones y posicionamiento en el mercado premium, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del sector del lujo a nivel global.