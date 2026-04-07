Musk, Bezos y Page: Las 10 personas más ricas del planeta

El empresario Elon Musk lidera ampliamente el ranking de Forbes. La clasificación incluye figuras clave de industrias como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y el lujo, reflejando cómo la innovación y la expansión empresarial continúan concentrando la riqueza a niveles históricos.
10. Bernard Arnault / Francia / USD 142.500 millones: Es el presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH, que agrupa marcas icónicas como Louis Vuitton y Dior. Arnault ha consolidado su fortuna a través de una estrategia agresiva de adquisiciones y posicionamiento en el mercado premium, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del sector del lujo a nivel global.
9. Rob Walton / Estados Unidos / USD 142.600 millones: Hijo del fundador de Walmart, Sam Walton, Rob Walton fue presidente de la compañía durante más de dos décadas. Su riqueza proviene principalmente de su participación en el gigante minorista, considerado uno de los mayores empleadores del mundo.
8. Michael Dell / Estados Unidos / USD 143.100 millones: Fundador y CEO de Dell Technologies, revolucionó la industria de las computadoras personales con un modelo de venta directa. Ha expandido su imperio hacia soluciones empresariales, almacenamiento de datos y servicios en la nube.
7. Jensen Huang / Estados Unidos / USD 151.000 millones: Cofundador y director ejecutivo de Nvidia, ha sido clave en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y en el auge de la inteligencia artificial, posicionando a su empresa como líder en el sector tecnológico.
6. Larry Ellison / Estados Unidos / USD 189.000 millones: Es cofundador de Oracle, una de las mayores compañías de bases de datos del mundo. Conocido por su estilo empresarial competitivo, ha mantenido su influencia en el sector tecnológico durante décadas.
5. Mark Zuckerberg / Estados Unidos / USD 196.000 millones: Creador de Facebook y actual CEO de Meta Platforms, ha sido una figura central en la transformación de la comunicación digital. Su enfoque reciente se ha orientado al desarrollo del metaverso y tecnologías inmersivas.
4. Sergey Brin / Estados Unidos / USD 219.000 millones: Cofundador de Google junto a Larry Page, desempeñó un papel clave en el desarrollo del motor de búsqueda más utilizado del mundo. Su fortuna proviene de su participación en la empresa matriz Alphabet.
3. Jeff Bezos / Estados Unidos / USD 223.000 millones: Fundador de Amazon, transformó la forma en que el mundo compra en línea. Además, ha invertido en el sector aeroespacial con Blue Origin y en medios de comunicación como The Washington Post.
2. Larry Page / Estados Unidos / USD 237.000 millones: Cofundador de Google, fue su primer CEO y luego lideró su empresa matriz, Alphabet. Es reconocido por su visión innovadora en tecnología, inteligencia artificial y proyectos futuristas.
1. Elon Musk / Estados Unidos / USD 817 mil millones: Es el CEO de Tesla y SpaceX, además de liderar iniciativas en inteligencia artificial y redes sociales. Musk es considerado uno de los empresarios más disruptivos del mundo, con proyectos que abarcan desde la exploración espacial hasta la movilidad sostenible.