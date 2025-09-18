  1. Inicio
El renovado Holiday Inn Express Tegucigalpa presenta sus nuevas instalaciones bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0

Renovación integral, innovación, carácter funcional y filosofía de servicio. Holiday Inn Express Tegucigalpa se ha embarcado en su nuevo cambio de ciclo

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:56
El renovado Holiday Inn Express Tegucigalpa presenta sus nuevas instalaciones bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0
El hotel, que mira a su pasado y presume de él, comenzó este jueves un ciclo de modernización tras una reforma de 24 meses en la que se han invertido más de dos millones de dólares.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Si bien su propuesta honra sus orígenes, también —bajo el innovador concepto Fórmula Blue 2.0 de la marca Holiday Inn Express— reafirma su compromiso con la calidad, la tradición, la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Pero no se trata de un simple cambio de imagen estético de infraestructura, "es también una reafirmación de nuestra filosofía de servicio".

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Su fórmula, de hecho, consiste en una serie de lineamientos estéticos y funcionales para las habitaciones y áreas comunes, que ofrecen un espacio dinámico, fácil de usar y personalizable por el huésped, con una decoración de alta calidad y comodidades pensadas para sus necesidades.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
La intervención fue integral, abarcando todas sus áreas comunes y las estancias privadas. El lobby fue rediseñado con un concepto abierto, moderno y acogedor, que incorpora áreas de trabajo compartido y zonas de descanso, brindando un espacio versátil tanto para huéspedes como para visitantes.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Las habitaciones han sido completamente renovadas, con espacios modernos, televisores inteligentes, escritorios ergonómicos, piso vinílico y baños de diseño contemporáneo, pensadas para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Además, se han incorporado nuevas habitaciones tipo suite, equipadas con zona de cocina completa y todos sus accesorios, pensadas para quienes buscan un mayor confort durante su estancia.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
Las áreas públicas también han sido modernizadas, con iluminación LED eficiente, mobiliario ergonómico y mayor conectividad a través de tomas de corriente y puertos USB.

 Foto: Cortesía Holiday Inn Express
