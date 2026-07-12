Padres y seniors, juntos en la Prom Night 2026 de Dowal School

Al pie de la escalinata, padres y madres aguardaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y emoción. Así se vivió el desfile de padres e hijos en la Prom Night de Dowal School.
Alejandro Reyes y Lourdes Zelaya.
Carlos Aguilar y Tesla Guerrero.
Joel y Camila Muchnik, junto a Saraí Perdomo.
César y Natalia Posas.
Alfredo y Aime Torres.
Emanuel Matamoros y Tatiana Florentino.
Olgen y Ana Chávez.
Derek Ortiz y Katherine Pérez.
André Milian y Evelyn Molina.
Roberto y Andrea Rodríguez.
Luis e Ivana Martínez.
Ariadna Vila acompañada por sus progenitores.
Eugenio e Isabel García.
Carlos Ochoa y Gabriela Carrasco.
Jorge y Natalia Canales, junto a Karla Cerrato.
Diego Pereira y Evelyn Gómez.
Diego Reyes y Gabriela Cerrato.
Victor y David Cruz, junto a Brenda Cárdenas.
Carlos y Melany Triminio, en compañía de Nelly García.
David López y Brenda Villalta.
Carlos y Emily Andara.
Felipe y Daniel Alonzo, acompañados por Pamela Cruz.
Jorge Sosa, Génesis Izaguirre y Diana Matute.
Roberto y María Callejas.
Diego Moreno y Leticia Flores.
Dannel Segura y Belkis Jiménez.
Gisell Molina e Itzel Matamoros.
Mario y Natalia Aparicio.
Carlos Martínez y María Chávez.
Diego Valladares y Reyna Cárdenas.