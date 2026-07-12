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Padres y seniors, juntos en la Prom Night 2026 de Dowal School

Padres e hijos protagonizaron el momento más emotivo de la Prom Night de Dowal School. Así lo registraron las cámaras durante el desfile

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 10:37
Padres y seniors, juntos en la Prom Night 2026 de Dowal School
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Al pie de la escalinata, padres y madres aguardaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y emoción. Así se vivió el desfile de padres e hijos en la Prom Night de Dowal School.

 Fotos: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Alejandro Reyes y Lourdes Zelaya.

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Carlos Aguilar y Tesla Guerrero.

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Joel y Camila Muchnik, junto a Saraí Perdomo.

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César y Natalia Posas.

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Alfredo y Aime Torres.

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Emanuel Matamoros y Tatiana Florentino.

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Olgen y Ana Chávez.

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Derek Ortiz y Katherine Pérez.

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André Milian y Evelyn Molina.

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Roberto y Andrea Rodríguez.

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Luis e Ivana Martínez.

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Ariadna Vila acompañada por sus progenitores.

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Eugenio e Isabel García.

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Carlos Ochoa y Gabriela Carrasco.

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Jorge y Natalia Canales, junto a Karla Cerrato.

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Diego Pereira y Evelyn Gómez.

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Diego Reyes y Gabriela Cerrato.

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Victor y David Cruz, junto a Brenda Cárdenas.

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Carlos y Melany Triminio, en compañía de Nelly García.

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David López y Brenda Villalta.

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Carlos y Emily Andara.

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Felipe y Daniel Alonzo, acompañados por Pamela Cruz.

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Jorge Sosa, Génesis Izaguirre y Diana Matute.

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Roberto y María Callejas.

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Diego Moreno y Leticia Flores.

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Dannel Segura y Belkis Jiménez.

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Gisell Molina e Itzel Matamoros.

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Mario y Natalia Aparicio.

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Carlos Martínez y María Chávez.

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Diego Valladares y Reyna Cárdenas.

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