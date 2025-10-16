¿Dónde fue encontrado Cristian Espino, menor que estaba desaparecido en Choluteca?

Con vida fue encontrado el pequeño Cristian Bismar Espino Corrales, de apenas tres años, quien desapareció la tarde del miércoles. Sus padres lo habían dejado en casa de su abuelo para ir a trabajar, pero no se supo de él hasta hoy que fue encontrado. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?
Cristian Espino se encontraba jugando en la casa de su abuelo a eso de las 9:00 de la mañana, en la comunidad de El Peñón, en Concepción de María, Choluteca.
Luego de un tiempo, el menor no aparecía en la casa, por lo que iniciaron las labores de búsqueda por parte de sus familiares y miembros del Cuerpo de Bomberos.
De manera preliminar, se manejó que el menor pudo haber sido arrastrado por la corriente del río Tiscagua, tras las fuertes lluvias que afectan la zona sur del país, tomando en cuenta casos recientes de menores arrastrados por corrientes.
La mañana de este jueves 16 de octubre, horas después de la desaparición, el pequeño Cristian Bismar Espino Corrales fue hallado en una zona montañosa de la misma comunidad con una herida en la cabeza y algunos raspones en su cuerpo.
El menor de tres años fue trasladado a un centro asistencial de la zona para evaluación.
Sus familiares agradecen las oraciones de la población, mismas que ayudaron a que el menor fuera encontrado con vida.
De momento no se sabe con claridad qué pasó y cómo el pequeño Cristian llegó hasta el lugar donde fue encontrado.
Las fuertes corrientes de agua han acabado con la vida de varios menores durante esta temporada de lluvias. Hasta ahora, cuatro niños han sido víctimas de las lluvias en el país. Afortunadamente, Cristian logró ser encontrado con vida.
Se espera que las autoridades brinden información oficial sobre lo ocurrido en las próximas horas.