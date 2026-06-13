Doce alimentos que ayudan a fortalecer las defensas durante la temporada de lluvias

La naranja es una de las frutas más asociadas al fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C. Consumirla de forma regular puede contribuir al funcionamiento normal de las defensas y aportar antioxidantes que ayudan a proteger las células.
La guayaba destaca por su alto contenido de vitamina C, incluso superior al de muchos cítricos. Además, aporta fibra y otros nutrientes que favorecen la salud general, especialmente durante épocas en las que aumentan los resfriados y las infecciones respiratorias.
El brócoli contiene vitaminas A, C y K, además de fibra y compuestos antioxidantes. Incorporarlo en sopas, ensaladas o guarniciones puede enriquecer la alimentación durante la temporada de lluvias.
Rica en betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A, la zanahoria contribuye al mantenimiento de las mucosas de la nariz, garganta y pulmones, una de las primeras líneas de defensa frente a virus y bacterias.
La espinaca aporta hierro, vitamina C, vitamina A y antioxidantes. Puede consumirse en ensaladas, licuados o preparaciones calientes que resultan especialmente reconfortantes en días fríos y húmedos.
Además de ser refrescante, la piña aporta vitamina C y antioxidantes. Su alto contenido de agua también ayuda a mantener una adecuada hidratación, algo que muchas personas descuidan durante los días lluviosos.
Los yogures con cultivos vivos contienen probióticos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Una buena salud intestinal está estrechamente relacionada con el adecuado funcionamiento del sistema inmune.
Muy presentes en la alimentación hondureña, los frijoles son fuente de proteínas vegetales, hierro y zinc, un mineral que participa en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
Las infusiones de jengibre suelen ganar popularidad durante los meses lluviosos. Esta raíz contiene compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden complementar una alimentación saludable.
El ajo contiene compuestos antioxidantes y sustancias bioactivas que han despertado el interés de numerosos estudios científicos. Además, es fácil de incorporar en sopas, guisos y otras preparaciones caseras.
Aunque no evita los resfriados, una sopa caliente ayuda a mantener la hidratación, brinda confort y puede aliviar temporalmente algunas molestias respiratorias, como la congestión nasal.
Cuando el clima es fresco muchas personas reducen su consumo de líquidos. Sin embargo, mantenerse bien hidratado sigue siendo fundamental para que el organismo funcione adecuadamente y para apoyar todos los procesos relacionados con la salud. No olvide beber agua.