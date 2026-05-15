Desaparecieron desde el domingo: detalles del triple crimen en El Cimarrón

Boletines de búsqueda comenzaron a circular desde el domingo con el rostro de Alejandro, Bowye y Axel, quienes fueron encontrados sin vida el martes 12 de mayo de 2026 en El Cimarrón, Distrito Central, Honduras. Sus cuerpos fueron quemados tras ser asesinados y trasladados hasta el lugar. Aquí te contamos cómo ocurrió el crimen.
Desde el domingo 10 de mayo, Alejandro José Marcia Reyes, de 47 años de edad, fue reportado como desaparecido por sus familiares. La última vez que lo vieron fue en la colonia Los Robles de Tegucigalpa, en la capital de Honduras.
Axel Oved Cerrato Pineda, miembro de la comunidad LGTBIQ+, era conocida como “Tatiana”. La última vez que fue vista con vida fue en la colonia Monterrey, de la capital, donde residía. Trabajaba en un call center y era enfermera de profesión.
Bowye Burke Midence era otro de los desaparecidos. Fue encontrado junto a Alejandro y Axel en una zona montañosa de El Cimarrón. Se presume que fueron llevados en un bus hasta el lugar, donde fueron metidos en un congelador para luego ser quemados. Pero, ¿qué pasó antes de que sus cuerpos fueran carbonizados?
El informe publicado por el Ministerio Público relata que Alejandro y Bowye llegaron hasta el apartamento de Axel, en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, para ingerir alcohol.
Para “disfrutar” más de ese momento, ellos habrían encargado droga a unos vendedores, quienes llegaron hasta la casa de Axel a entregársela.
Al llegar al lugar, el perro de Axel habría mordido a uno de los vendedores, y este sacó un arma y le disparó hasta matarlo. Axel, enfurecido, comenzó a discutir, y el mismo vendedor le disparó y lo mató. Fue la primera víctima en ser asesinada.
Luego, los hombres, presuntos miembros de la Pandilla 18, tomaron el celular de Axel y lo revisaron, donde, presuntamente, se dieron cuenta de que Alejandro y Bowye serían miembros de otra banda criminal, por lo que les quitaron la vida. Los dos habrían sido atacados con arma blanca, provocándoles la muerte en circunstancias aún bajo análisis.
Los cuerpos de Alejandro y Bowye fueron introducidos en un congelador y luego rociados con gasolina para ser quemados, mientras que el de Axel fue embolsado y posteriormente quemado cerca de un árbol.
Tras el crimen, fue detenido el presunto conductor del bus, este viernes 15 de mayo, en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos. El detenido, identificado como Víctor Javier Rivas Castrosería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas, aunque él asegura ser inocente.