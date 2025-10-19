Vuelta Infantil 2025: deporte, curiosidades y alegría en cada instante

La Vuelta Infantil 2025, ha sido una jornada llena de actividad deportiva, solidaridad y momentos curiosos, llenos de diversión. A continuación algunos de los instantes singulares que fueron captados por el lente de EL HERALDO este domingo en el estacionamiento del tercer nivel de Mall Multiplaza.
Los presentes pudieron ver cómo los pequeñines pudieron fotografiarse con Cheese, la mascota de la famosa cadena de juegos Chuck E. Cheese. El ratón los estuvo animando y también entreteniendo durante el evento.
Durante el evento deportivo, ingresó un grupo de jovencitas pertenecientes a la institución Villa de las Niñas, en compañía de una monja, captando la atención del público.
Una familia que participa desde hace diez años en la Vuelta EL HERALDO, llegó con pompones y junto a su mascota para apoyar, resaltando el valor de mantener viva esta tradición que combina deporte, familia y solidaridad.
Entre las actividades, también destacó la presencia de una payasita infantil, que se dedicó a plasmar lindas figuras en las caritas de los pequeñines.
Un dato curiosos sobre la categorías de la categoría de 2 a 4 años, es que este año se inscribieron 15 chiquitines, y para sorpresa de muchos, algunos de ellos todavía no han cumplido los 2 añitos.
María Victoria González de la categoría de 2 a 4 años, fue la primera en cruzar la meta de su categoría, convirtiéndose en ganadora.
Familiares figuraron con pancartas de apoyo, alentando a sus pequeños participantes durante la Vuelta Infantil 2025.
La Vuelta Ciclística Infantil mantiene sus ocho categorías, divididas por edades y género, con diferentes vueltas en cada una, desde los 2 hasta los 10 años, promoviendo la inclusión y el espíritu deportivo.
El evento cuenta con el apoyo de múltiples patrocinadores como Multiplaza, Aguazul, Banpaís, Bimbo, GES, Índigo y otros, quienes contribuyen a que la jornada sea posible y exitosa.
El evento, que cumple 11 años de existencia, es uno de los proyectos insignia de EL HERALDO, diseñado con la finalidad de promover la actividad física, convivencia familiar, recreación y también solidaridad.
Este año, los fondos recaudados serán para apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas, organización dedicada a la salud mental de personas con discapacidad.