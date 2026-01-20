  1. Inicio
Vinicius pone el Bernabéu a sus pies, polémica del VAR y Bellingham sorprende en show de Real Madrid

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Real Madrid y Mónaco

  20 de enero de 2026
Real Madrid hizo pedazos al Mónaco en la Champions League. Vinicius puso el Bernabéu a sus pies, polémica del VAR y Bellingham sorprende en show del equipo Merengue. .

 Fotos: Cortesía.
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa le pasó por encima al AS Mónaco tras derrotar 6-1 en la séptima jornada de la UEFA Champions League.
Este fue el equipo estelar del AS Mónaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Golovin; Akliouche, Ansu Fati; y Balogun.
Así fue el XI titular de Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius y Kylian Mbappé.
El saludo de Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid con Sébastien Pocognoli en el Santiago Bernabéu previo al partido de la UEFA Champions League.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco del Santiago Bernabéu para presenciar el duelo de la Champions League entre Real Madrid y AS Mónaco.
Los merengues no esperaron ni 5 minutos para que llegara el invitado especial: Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador ante su exequipo tras un pase de Federico Valverde.
El delantero francés le pidió perdón a los aficionados del Mónaco, ya que este fue el club que lo vio crecer en su carrera futbolística y le marcó en la Champions League.
20 minutos más tarde, apareció Vinicius por el costado izquierdo para asistir a Mbappé y dejarle el gol servido al francés para su doblete ante su exequipo.
La jugada tuvo que ser revisada en el VAR para corroborar la posición del delantero francés, pero tras la exhaustiva inspección de la jugada, se determinó que el gol era válido.
Así lo celebró Vinicius junto a Kylian Mbappé el segundo gol del delantero francés ante AS Mónaco, ex equipo del delantero francés en el Santiago Bernabéu.
Thibaut Courtois regañando a su defensa luego de que el conjunto francés le hiciera una serie de disparos, pero el portero belga estuvo muy atento para evitar la caída de su arco en el primer tiempo.
Franco Mastantuono se estrenó en la Champions League: el futbolista argentino anotó su primer gol en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa tras una asistencia de Vinicius Júnior.
El futbolista argentino corrió a celebrar el tanto con el delantero francés, un tanto que nunca olvidará porque es su primer gol en la competencia europea.
Vinicius Júnior no quiso quedar fuera de la fiesta: el brasileño corrió y corrió hasta llegar al área rival y sacar un trallazo que dejó sin reacción al portero del Mónaco.
Vinicius tuvo un gesto con Álvaro Arbeloa tras marcar su primer gol en esta Champions League, fue a celebrarlo con el DT luego de que él le diera la confianza tras los pitazos en el Bernabéu.
Franco Mastantuono fue sustituido por Gonzalo García y salió entre aplausos del todo Santiago Bernabéu luego de un buen partido del argentino.
AS Mónaco quiso reaccionar en el final del partido con un gol de Jordan Teze al 72'. El balón se le fue entre las piernas a Dani Ceballos y Courtois no pudo hacer nada para evitar el tanto del conjunto francés.
Bellingham había sido uno de los más criticados en los últimos partidos del Real Madrid, incluso fue al que más silbaron junto a Vinicius en el último partido, pero ante Mónaco respondió con un golazo, dejando botado al arquero rival.
Así fue la polémica celebración del futbolista inglés luego de las críticas de los aficionados merengues, asegurando que Jude asistía a muchos bares y discotecas de Madrid.
A Bellingham no le ajustó con hacer una vez el gesto, lo repitió una y otra vez, devolviéndole la burla que recibió a sus aficionados tras marcar el gol.
Vinicius tuvo un espectacular partido en Champions League luego de asistir dos asistencias, provocar un autotol y marcar un golazo que puso de pie a la afición.
El Bernabéu se reconcilió con sus jugadores luego de que Real Madrid se divirtiera y destrozara al AS Mónaco en la séptima jornada de la Champions League.
