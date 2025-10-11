Vinicius en polémica por supuesta infidelidad y chica confiesa: "Es un maniático"

La modelo Anna Carolina Silva (izq) expusó a Vinicius ante los medios brasileños luego de que se conociera su relación con Virginia Fonseca (der), la cual no duró mucho por los comportamientos del futbolista. ¿Fue infiel?
Anna Silva habló públicamente sobre sus interacciones con Vinicius en un testimonio exclusivo que combina mensajes filtrados, grabaciones de audio y reflexiones personales. Aseguró que el delantero tenía comportamientos inapropiados con ella.
"Vinicius es un maniático sexual... Me enviaba fotos de su p***. Solo quería hablar de sexo. Eso era todo", afirmó Anna Silva en una entrevista con el portal LeoDias.
La modelo brasileña, residente en Inglaterra, reveló que conoció al jugador a través de una amiga que le había mostrado una foto de ella a Vinicius, despertando el interés del astro del Real Madrid.
Anna Silva fue la primera persona en acusar a Vinicius de "atrapar peces a dos manos" por coquetear con ella durante su relación con Virginia Fonseca.
Silva, que se identifica como sapiosexual, subrayó que su atracción se basa en conversaciones significativas y conexión intelectual más que en avances físicos.
En las grabaciones compartidas por Silva al portal LeoDias, ella se dirigió directamente a Vinicius sobre su comportamiento.
"No soy el tipo de mujer que va a enviarte videos cuando no has hecho nada para merecerlos. Me hablas cuando quieres y me pides un video... Sería más fácil que te suscribieras a OnlyFans o que entraras a una web porno, porque para mí eso es maniático, de verdad... Eres tan egocéntrico", le dijo Anna Silva a Vinicius, según se lee en el chat que ella hizo público.
Vinicius respondió en el chat: "Perdón, bebé. Te entiendo perfectamente. Mi error... Empezamos con el pie izquierdo, y espero que las cosas mejoren. ¡El respeto siempre viene primero!".
La situación se intensificó cuando Vinicius invitó a Anna Silva a España, con planes de encontrarse en Marbella. La modelo contó las condiciones poco habituales.
"Me dijo que buscara a otra amiga para invitar, así que invité a una y Vinicius pidió fotos y el perfil de Instagram de mi amiga. No sugirió un trío, pero luego quedó bastante claro...", confesó Anna Silva.
Cuando su amiga decidió no viajar, Anna se ofreció a ir sola. Fue entonces cuando notó el cambio en el interés de Vini: "Entonces le dije, está bien, iré sola... Pero ya no estaba interesado porque quería más compañía. Así que le propuse invitar a un amigo —que es gay—. Pero Vinicius no mostró interés".
Esta última revelación llega poco después de otras controversias que involucran a Vinicius Jr., como el caso de Virginia Fonseca y los mensajes filtrados por Day Magalhaes. La historia de Anna añade otra capa, reflejando su frustración ante el comportamiento egocéntrico del jugador y su falta de conexión emocional o intelectual.
La modelo Day Magalhães aseguró en una entrevista con una revista que mantuvo contacto privado con Vinícius. Según su versión, decidió compartir los mensajes con el portal de noticias de Léo Dias luego de que el futbolista publicara un video junto a Virginia Fonseca.
Magalhães, quien reside en Italia, afirmó que no consideró apropiado que el atacante brasileño apareciera públicamente con otra persona mientras, según ella, aún mantenían comunicación frecuente.
Virginia no perdonó a Vinicius luego de que filtraron picantes mensajes de Vinicius con otra chica y al final la influencer tomó la decisión de cortar la relación con el brasileño.
Virginia Fonseca, influencer y presentadora de TV, confirmó el fin del romance con Vinicius en un programa de su país natal llamado “Melhor da Tarde”, donde describió la relación como decepcionante, aunque afirmó que el asunto se resolvió en privado.
En recientes días, Virginia Fonseca rompió el silencio confirmando el fin del romance; describiéndolo como algo que en realidad terminó antes de empezar. La influencer, de 26 años, hizo hincapié en que ambos únicamente se estaban conociendo, sin expectativas formales.
Virginia Fonseca viajó a España y estuvo con Vinicius, incluso fue a ver al brasileño en el partido del Real Madrid contra el Villarreal. La presentadora usó una camiseta con el nombre y número del futbolista.
A días de que esas conversaciones y declaraciones de Virginia y que Anna Silva salieran a la luz, el delantero VInicius se vio obligado a compartir un comunicado, donde se confirman todas estas versiones, pidiendo disculpas a la que era su novia hasta hace poco.
“Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto”, compartió el futbolista del Real Madrid.