La vida del nuevo fichaje del Olimpia: De trabajar en un mercado a jugador profesional

“Gracias por todo, cualquier cosa te llamamos”, fue la respuesta que recibió luego de la prueba, pero su amigo Jorge Ayala, que en ese momento estaba en el primer equipo de Villa Teresa, le preguntó cómo le había ido. “Jorge, un amigo de toda la vida, me dijo que iba a pedir que me dejaran entrenar. ‘Vos te ganas el puesto’. Él habló, me dejaron entrenar, y en una semana me estaba sacando ficha médica; ahí retomé”, rememoró Montiel.