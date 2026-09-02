Victoria sorprende a Shin Fujiyama con millonario regalo: El enorme gesto de Carlos Espina

Carlos Eduardo Espina y el CD Victoria sorprendieron a Shin Fujiyama con millonario regalo. Esto le obsequiaron.
Carlos Eduardo Espina es un creador de contenido e influencer de origen uruguayo-estadounidense que alcanzó gran popularidad en redes sociales, especialmente por sus videos relacionados con ayuda social a la comunidad latina.
En mayo de 2026 sorprendió al anunciar que quería invertir en el Club Deportivo Victoria de La Ceiba, recién descendido a la Liga de Ascenso de Honduras.
Lo que inicialmente parecía una intención terminó convirtiéndose en realidad y Espina se convirtió en accionista y presidente de la institución ceibeña tras llegar a un acuerdo con la directiva.
El influencer explicó que su objetivo no era simplemente comprar un equipo de fútbol, sino construir un proyecto sostenible que combinara deporte, formación de jóvenes e impacto social.
Entre sus planes está fortalecer las fuerzas básicas del Victoria y convertir al club en una plataforma para descubrir y desarrollar talento hondureño.
Desde su llegada también comenzó una renovación de la imagen del equipo, con nuevas camisetas, mayor presencia en redes sociales y una estrategia para acercar nuevamente al Victoria con sus aficionados.
Espina también ha buscado que el Victoria tenga una mayor conexión con proyectos sociales y con figuras que trabajan por el desarrollo de Honduras.
Y este miércoles volvió a sorprender, aunque esta vez el protagonista de la noticia no fue únicamente el fútbol, sino una causa que ha conmovido a miles de hondureños: la educación.
Espina y el Victoria decidieron respaldar nuevamente la labor de Shin Fujiyama, el filántropo y creador de contenido de origen japonés que convirtió a Honduras en el centro de su misión social.
Espina y Victoria hicieron una donación de 50,000 dólares (1,345,250.00 millones de lempiras) a la Fundación 1000 Escuelas.
Fujiyama llegó al país hace años y terminó dedicando gran parte de su vida a mejorar las condiciones educativas de niños hondureños mediante la construcción de centros escolares.
Su gran sueño es construir 1,000 escuelas en Honduras, una meta que ha impulsado mediante donaciones, voluntariado y retos físicos que han llamado la atención internacional.
De hecho, Shin ha recorrido miles de kilómetros corriendo para recaudar fondos y generar conciencia sobre las necesidades de la niñez hondureña.
La alianza entre ambos ya había dado frutos, pues en el pasado una donación de Carlos Espina permitió construir una escuela en el norte del país.
Estos centros educativos han beneficiado a niños que anteriormente recibían clases en condiciones muy precarias.