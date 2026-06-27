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"Vergüenza canalera": lo que dicen los medios tras eliminación de Panamá en el Mundial 2026

La selección de Panamá fue eliminada en la fase de grupos del Mundial United 2026, se despidió sin poder marcar un tan solo gol en sus tres juegos

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 21:14
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La selección de Panamá fue eliminada en la fase de grupos del Mundial United 2026, se despidió sin poder marcar un tan solo gol en sus tres juegos

 Foto: Fepafut
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El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba, se desahogó tras la dura caída de Panamá ante Inglaterra en el Mundial 2026.
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"Cero puntos, cero goles, tres derrotas consecutivas en esta Copa del Mundo y ya van seis partidos en los que no podemos conseguir victoria en un Mundial. A seguir trabajando, a que Panamá siga trabajando con vistas al 2030, hay que seguir haciendo las cosas bien para poder seguir compitiendo, Copa Oro, Liga de Naciones, que Panamá mejore porque realmente fue lamentable lo que pasó en este Mundial", dijo 'Chepe Bomba'.
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'Chepe Bomba' también se refirió al futuro de Thomas Christiansen como entrenador de la Selección de Panamá tras esta debacle. "Thomas Christiansen sigue o no, yo no decido, voy a meditarlo si debe seguir o no. Así es la vida".
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