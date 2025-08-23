  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido

Soy El Ricky pidió varias veces a los otros tiktokers de El Salvador de retirarse del terreno del estadio Morazán cuando se enfrentaba a los de Honduras

  • 23 de agosto de 2025 a las 11:50
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
1 de 19

Soy El Ricky pidió varias veces a los otros tiktokers de El Salvador de retirarse del terreno del estadio Morazán cuando se enfrentaba a los de Honduras
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
2 de 19
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
3 de 19

Fue un partido donde se jugaba el orgullo de los tiktokers y que el combinado hondureño logró ganarlo con los tantos del capitán Supremo en la primera parte y un golazo de Noland Caleb al filo de los 90 minutos.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
4 de 19

Tras conseguir un triunfo en el Estadio Las Delicias, El Salvador se presentó ayer con la intención de repetir la historia en el Morazán. Sin embargo, los visitantes se fueron con las manos vacías en un duelo que tuvo de todo.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
5 de 19

Honduras salió con toda su garra en busca de la victoria ante su gente y Ricky, uno de los líderes del cuadro salvadoreño, se quejó al final del partido que su rival estaba pegando fuerte.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
6 de 19

Tras marcar el tanto del empate, El Salvador amenazó con abandonar el encuentro y Ricky explicó los motivos. El equipo visitante no estaba de acuerdo con una de las modificaciones de los tiktokers catrachos.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
7 de 19

Todo empezó cuando El Loco de la Selva le dio entrada a Daniel Ramos, conocido en las redes sociales como el "Richard Ríos hondureño".
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
8 de 19

Tras ver este cambio, los tiktokers salvadoreños reaccionaron molestos y le reclamaron a Supremo que Ramos no debía jugar. Explicaban que no formó parte del primer encuentro y que no era conocido.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
9 de 19

Ricky se acercó a Supremo para pedirle explicaciones sobre la variante de Daniel Ramos y el hondureño señaló que habían cuatro jugadores profesionales en El Salvador.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
10 de 19

Ricky y sus compañeros consideraban injusto lo que estaba sucediendo en el Morazán y amenazaron con abandonar el partido.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
11 de 19

Debido a la actitud que estaban tomando los visitantes, Ricky recibió un botellazo en la cabeza. El impacto fue dirigido desde la localidad de Prerencia, pero el tiktoker no resultó herido.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
12 de 19

El lente de Diario El Heraldo captó el momento cuando Ricky fue agredido y luego uno de sus compañeros lo revisó para conocer su estado de salud. Afortunadamente solo fue el golpe y no hubo que lamentar nada más.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
13 de 19

El encuentro se paralizó por unos cinco minutos hasta que Supremo convenció a los salvadoreños que Daniel Ramos estaba apto para jugar. La visita no compartió la decisión, pero finalmente reanudaron las acciones.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
14 de 19

Cuando parecía que el tiempo reglamentario terminaba 1-1, Noland Caleb metió un riflazo desde fuera del área que desató la locura en el Morazán para derrotar a El Salvador. También fue uno de los cambios que ingresó en la segunda mitad por parte de los hondureños.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
15 de 19

Tras finalizar el compromiso, Ricky reveló por qué amenazaron con retirarse. "Andan golpeando y hablando mucho, esto no estaba en el plan. Una cosa es hacer show. Supremo estaba metiendo otra gente profesional y no era así. Nosotros hablamos con él y vimos cuando se saltaron las mallas para poder ingresar al campo, ahí nos percatamos y pasó lo que pasó", explicó en diálogo con Fútbol Digital.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
16 de 19

"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó. Nos vemos el viernes en el partido contra Nicaragua en Las Delicias. Orgulloso de ser salvadoreño", publicó más tarde el tiktoker en Instagram.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
17 de 19

La situación se había salido un poco de control con el amago de los salvadoreños en retirarse y aficionados que invadieron el terreno de juego y fueron capturados por las autoridades.
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
18 de 19
La verdad sobre por qué tiktokers de El Salvador amenazaron con abandonar el partido
19 de 19

Los tiktokers de Honduras cobraron vengaza y según Supremo, tendrán otro compromiso fuera del país. Los muchachos alistarían maletas para disputar un encuentro en Brasil.
Cargar más fotos