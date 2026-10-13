Uno de los 10 talentos: Can Uzun, la joya del Eintracht que está en la mira de Messi

Nacido el 11 de noviembre de 2005 en la ciudad germana de Ratisbona, Uzun se formó en las categorías inferiores del Jahn Ratisbona, posteriormente pasó al FC Ingolstadt, antes de destacarse en el 1. FC Núremberg, donde rompió récords de anotación tanto en la Liga juvenil como en la 2. Bundesliga y la Copa Alemana (DFB-Pokal).