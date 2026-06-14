El trato distinto de la FIFA a periodistas de Honduras y países que no clasificaron en el Mundial

El Mundial 2026 está siendo cubierto por periodistas de casi todos los países en el mundo. Pese a que solo 48 selecciones participan en el certamen, comunicadores de naciones que no clasificaron están dando cobertura, entre ellos de Honduras. ¿Cuál es el trato distinto a los periodistas catrachos y de naciones que no clasificaron?
La FIFA ha instalado lugares llamados FIFA Media Center donde todos los comunicadores pueden estar y hacer su trabajo.
Estas instalaciones se encuentran en México, Estados Unidos y Canadá. Cada comunicador que logró su acreditación puede ingresar a los FIFA Media Center.
Sin embargo, solo los periodistas de naciones que clasificaron y quienes tienen derecho de transmisión gozan de buenos lugares en estadios y los FIFA Media Center.
Los periodistas de Honduras y de naciones que no clasificaron al Mundial no pueden acceder a ciertos lugares en los FIFA Media Center, solo los que tienen derechos y clasificados.
Hay periodistas que no tienen acceso a las zonas mixtas y conferencias, se da prioridad a los comunicadores de los países que juegan y los que transmiten.
Otro detalle es que cada comunicador tiene que comprar su comida en las instalaciones, incluido en los FIFA Media Center donde sí pueden acceder a internet y ver los partidos.
En los estadios, los comunicadores acreditados tienen acceso a ciertos lugares, sin embargo, las mejores instalaciones son para las radios y televisoras con derecho.
Los medios con derecho y de naciones clasificadas pueden estar en zonas donde están muy cómodos sentados e instalar su equipo, ellos tienen la prioridad.
Aunque hay muchos periodistas hondureños acreditados en el Mundial, la preferencia no es para ellos ni para los otros de países no clasificados. Sin embargo, la FIFA les permite cubrir el certamen respetando cada norma.