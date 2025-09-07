  1. Inicio
Top de las mejores selecciones de Centroamérica, según FIFA: Honduras sorprende

Mejor y peor ubicada; así quedan las mejores selecciones centroamericanas en el ranking FIFA actualizado

  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:40
Top de las mejores selecciones de Centroamérica, según FIFA: Honduras sorprende
1 de 15

La FIFA actualizó su ranking de selecciones a nivel mundial. Así queda el top de las mejores selecciones las de Centroamérica.

Fotos: Cortesía.
2 de 15

Las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf empezaron con hermosos partidos y resultados sorpresivos que han generado muchas dudas de cuáles serán las selecciones clasificados al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
3 de 15

Conociendo esto, es importante saber en qué puesto se encuentra cada una de ellas en el Ranking FIFA. ¿Quién es la MEJOR selección de la zona?. La útltima actualización se realizó el 10 de julio del 2025
4 de 15

Bermuda - En Concacaf está en el puesto 19 con 100 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 162
5 de 15

Surinam - En Concacaf está en el puesto 14 con 1099 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 136
6 de 15

Nicaragua - En Concacaf está en el puesto 13 con 1120 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 130
7 de 15

Trinidad y Tobago - En Concacaf está en el puesto 12 con 1229 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 101
8 de 15

Guatemala - En Concacaf está en el puesto 11 con 1235 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 100
9 de 15

Haití - En Concacaf está en el puesto 10 con 1261 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 90
10 de 15

El Salvador - En Concacaf está en el puesto 9 con 1272.7 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 87
11 de 15

Curazao - En Concacaf está en el puesto 8 con 1277 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 86
12 de 15

Jamaica - En Concacaf está en el puesto 7 con 1362 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 70
13 de 15

Honduras - En Concacaf está en el puesto 6 con 1379 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 66
14 de 15

Costa Rica - En Concacaf está en el puesto 5 con 1493 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 40
15 de 15

Panamá - En Concacaf está en el puesto 4 con 1545 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 30
