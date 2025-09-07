Top de las mejores selecciones de Centroamérica, según FIFA: Honduras sorprende

La FIFA actualizó su ranking de selecciones a nivel mundial. Así queda el top de las mejores selecciones las de Centroamérica.
Las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf empezaron con hermosos partidos y resultados sorpresivos que han generado muchas dudas de cuáles serán las selecciones clasificados al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Conociendo esto, es importante saber en qué puesto se encuentra cada una de ellas en el Ranking FIFA. ¿Quién es la MEJOR selección de la zona?. La útltima actualización se realizó el 10 de julio del 2025
Bermuda - En Concacaf está en el puesto 19 con 100 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 162
Surinam - En Concacaf está en el puesto 14 con 1099 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 136
Nicaragua - En Concacaf está en el puesto 13 con 1120 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 130
Trinidad y Tobago - En Concacaf está en el puesto 12 con 1229 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 101
Guatemala - En Concacaf está en el puesto 11 con 1235 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 100
Haití - En Concacaf está en el puesto 10 con 1261 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 90
El Salvador - En Concacaf está en el puesto 9 con 1272.7 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 87
Curazao - En Concacaf está en el puesto 8 con 1277 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 86
Jamaica - En Concacaf está en el puesto 7 con 1362 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 70
Honduras - En Concacaf está en el puesto 6 con 1379 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 66
Costa Rica - En Concacaf está en el puesto 5 con 1493 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 40
Panamá - En Concacaf está en el puesto 4 con 1545 puntos. Ranking general de FIFA: Puesto 30