Top equipos de Centroamérica: Olimpia destaca en el ranking y así quedaron los clubes hondureños

Concacaf publicó en las últimas horas su ranking actualizado de los mejores equipos de la región. Así quedan los mejores clubes de Centroamérica.
Concacaf actualizó el ranking de clubes en octubre: a nivel general, el Vancouver Whitecaps de Canadá está en el quinto lugar en la tabla.
Mientras que el Inter Miami de la MLS y liderado por Lionel Messi está en el cuarto lugar general.
Club América mexicano es el tercer mejor club en el mes de octubre en el ranking de la Concacaf.
El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.
Y en el ranking de clubes de Concacaf entre los clubes centroamericanos, el Real España escaló dos puestos y ahora es el número 10.
El Xelajú MC de Guatemala se encuentra en el noveno puesto a nivel centroamericano.
Mientras que el Antigua GFC de Guatemala se encuentra en el octavo puesto.
El Motagua de Honduras se ubica en la séptima plaza, se mantiene como en la anterior actualización.
El club panameño Plaza Amador está en la sexta posición del ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano.
El Municipal de Guatemala está en la quinta plaza en la última actualización.
Por su parte, el bicampeón de Costa Rica, el club Herediano, perdió 8 puntos y se desploma, cayó al cuarto lugar a nivel centroamericano.
Saprissa se encuentra en la tercera ubicación a nivel de clubes de la Concacaf en octubre.
La Liga Deportiva Alajuelense escaló tres puntos y está en el segundo lugar.
El Olimpia de Honduras es el número 1 de Centroamérica, logró 6 puntos en la clasificación y está intratable en el ranking de clubes de Centroamérica.