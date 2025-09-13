Top 10: Los estadios con mejor grama en Centroamérica, cuatro de Honduras

¿Cuáles son los 10 estadios de Centroamérica con mejor grama? Te damos a conocer los recintos que poseen mejor césped, varios de ellos con gramilla híbrida y en Honduras hay cuatro.
El estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica, fue pionera en Centroamérica con grama híbrida (10% sintética y 90% natural), es de las mejores en el área y es casa de Alajuelense.
Estadio Nacional de Costa Rica, hecho por la República Popular China y que posee con grama natural. Es casa de la selección de Costa Rica y se ubica en San José.
Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, Panamá. Hace unos meses fue remodelado y cuenta con grama natural, la cual es una alfombra.
Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras. Fue el primero en tener grama híbrida en Honduras y a la fecha posee una de las mejores gramillas de Centroamérica.
Estadio Morazán de San Pedro Sula. Fue el segundo en Honduras en tener grama híbrida y con este céspde ya ha acogido juegos como Honduras vs México.
Estadio Municipal de La Ceiba en Honduras. Hace unas semanas fue inaugurada su grama híbrida y ahora mismo es uno de los mejores recintos del área en cuanto a gramilla se refiere.
Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Honduras. Se inauguró el 12 de septiembre su nueva grama la cual es híbrida y se une al top10 de los mejores césped de Centroamérica.
Estadio Ricardo Saprissa de Costa Rica. Cuenta con grama natural y anteriormente tenía sintética, desde hace años es una de las mejores canchas del istmo.
Estadio Fello Meza de Cartago en Costa Rica. Es casa del Cartaginés tico y recién fue cambiada su grama a híbrida, entrando en el top 10. Estos son los 10 mejores estadios de Centroamérica en cuanto a grama se refiere.
Este puesto es debatible al incluir al "Mágico" Gonzáles de San Salvador, El Salvador. Tiene grama natural aunque algunos dice que la gramilla del Cuscatlán es mejor, pero la del "Mágico" es muy buena.