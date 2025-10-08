  1. Inicio
Top 10: Las esposas más bellas de los jugadores de Honduras y Costa Rica

Este es el listado de las esposas y parejas más hermosas de los futbolistas catrachos y ticos

  • 08 de octubre de 2025 a las 17:22
A continuación conoceremos el top10 de las esposas y parejas más bellas de los jugadores de Honduras y Costa Rica. ¿Qué te parece el listado?

 Foto: El Heraldo
Joselinn Silver es la bella esposa de Antony "Choco" Lozano, con quien se casó a finales del 2024 en República Dominicana.

Foto: Cortesía redes
Annie Córdova es la bella esposa de Luis Palma. Ellos se casaron en junio del 2024 y son pareja desde que Palma estaba en el Vida.

Foto: Cortesía redes
Andrea Salas es la bella esposa de Keylor Navas, arquero titular de Costa Rica. Se casaron por lo civil desde el 2009 y han mantenido un matrimonio ejemplar.

Foto: Cortesía redes
Marisol Gutiérrez es la esposa del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, defensa zurdo que milita en el Millonarios de Colombia.

Foto: Cortesía redes
Daniella Zavala es la esposa de Kervin Arriaga, jugador hondureño del Levante de España. Son pareja desde los inicios del volante en la MLS.

Foto: Cortesía redes
Priscila Robles es la esposa del defensor tico Kendall Waston y formaron un hogar desde que el zaguero se fue a la MLS con el Vancouver Whitecaps en el 2014.

Foto: Cortesía redes
Yensy Bonilla es la esposa del futbolista hondureño Joseph Rosales, ella es nacida en el departamento de Olancho.

Foto: Cortesía redes
Josseline Vargas es la pareja del delantero costarricense, Manfred Ugalde, ariete que milita en el CSKA Moscú de Rusia.

Foto: Cortesía redes
Takashi McNab es la bella esposa del portero titular de Honduras, Edrick Menjívar, con quien se casaron en el 2021 en Roatán.

Foto: Cortesía redes
Luciana Araya es la esposa del delantero tico Alonso Martínez, quien milita en el New York FC de la MLS.

Foto: Cortesía redes
