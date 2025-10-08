Top 10: Las esposas más bellas de los jugadores de Honduras y Costa Rica

A continuación conoceremos el top10 de las esposas y parejas más bellas de los jugadores de Honduras y Costa Rica. ¿Qué te parece el listado?
Joselinn Silver es la bella esposa de Antony "Choco" Lozano, con quien se casó a finales del 2024 en República Dominicana.
Annie Córdova es la bella esposa de Luis Palma. Ellos se casaron en junio del 2024 y son pareja desde que Palma estaba en el Vida.
Andrea Salas es la bella esposa de Keylor Navas, arquero titular de Costa Rica. Se casaron por lo civil desde el 2009 y han mantenido un matrimonio ejemplar.
Marisol Gutiérrez es la esposa del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, defensa zurdo que milita en el Millonarios de Colombia.
Daniella Zavala es la esposa de Kervin Arriaga, jugador hondureño del Levante de España. Son pareja desde los inicios del volante en la MLS.
Priscila Robles es la esposa del defensor tico Kendall Waston y formaron un hogar desde que el zaguero se fue a la MLS con el Vancouver Whitecaps en el 2014.
Yensy Bonilla es la esposa del futbolista hondureño Joseph Rosales, ella es nacida en el departamento de Olancho.
Josseline Vargas es la pareja del delantero costarricense, Manfred Ugalde, ariete que milita en el CSKA Moscú de Rusia.
Takashi McNab es la bella esposa del portero titular de Honduras, Edrick Menjívar, con quien se casaron en el 2021 en Roatán.
Luciana Araya es la esposa del delantero tico Alonso Martínez, quien milita en el New York FC de la MLS.