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Revelan el salario que tendría el jugador Tim Payne en el Olimpia de Paraguay

El jugador de Nueva Zelanda que se volvió viral previo al Mundial United 2026, Tim Payne, llegará al fútbol de suramérica

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 16:58
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Tim Payne se volvió un fenómeno global, viralizado en redes sociales y convertido en una de las historias más llamativas del torneo,

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Su nombre ya no es solo parte de una nómina mundialista, sino un caso mediático que ha traspasado fronteras.
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Todo comenzó por una dinámica del influencer Valentín Scarsini, quien decidió encontrar al jugador menos conocido del Mundial. En fue Payne, y a partir de ahí su vida cambió por completo. Su historia, su presencia en la Copa del Mundo.
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Tim Payne contaba con apenas 4.500 seguidores en Instagram. Actualmente supera los 5.8 millones de seguidores, una cifra que incluso supera la población total de Nueva Zelanda, su país natal.
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Este crecimiento lo convirtió en una figura mediática inesperada, con alcance internacional y un nivel de popularidad que jamás había imaginado.
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En lo deportivo, Payne debutó oficialmente en la Copa del Mundo el lunes en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, un partido donde actuó como lateral derecho.
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Su participación en el torneo no solo marcó un hito en su carrera profesional, sino que también sirvió como punto de partida para su nueva vida como celebridad global del fútbol.
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El impacto mediático ha sido tan grande que, según reportes internacionales, su nombre ya está ligado a movimientos importantes en el mercado de fichajes.
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Diversas fuentes aseguran que el jugador del Wellington Phoenix estaría muy cerca de dar un salto al fútbol sudamericano, con el Olimpia de Paraguay como principal interesado.
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El histórico club guaraní, conocido como el Decano, incluso podría incorporarlo para competir en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.
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De acuerdo con información de Sky Sports, Payne ya habría alcanzado un acuerdo con el conjunto paraguayo, lo que marcaría un giro inesperado en su carrera.
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Su llegada al fútbol sudamericano lo pondría en un escenario completamente nuevo, con mayor exposición mediática y la posibilidad de competir a nivel continental frente a algunos de los clubes más importantes del continente.
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El defensor de 32 años ha desarrollado su carrera en el Wellington Phoenix desde 2019. También tuvo un paso por el Blackburn Rovers de Inglaterra, club donde inició su carrera profesional.
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Anteriormente, el Deportivo Riestra de Argentina realizó una oferta formal para contratar a Tim Payne, futbolista de la Selección de Nueva Zelanda que se convirtió en una de las revelaciones virales del Mundial 2026. Según trascendió el club argentino busca seducir al defensor con un contrato de 18 meses y un salario competitivo.
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En pleno mercado de pases, trascendieron los detalles de la propuesta que Deportivo Riestra le acercó a Tim Payne para incorporarlo en el plantel profesional. El club del Bajo Flores habría ofrecido un vínculo por un año y medio con una suma total de 350 mil dólares, que equivale aproximadamente a 20 mil dólares mensuales.
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La esposa del futbolista neozelandés Tim Payne es Michelle Peters, una modelo y fotógrafa profesional de bodas y eventos nacida en Nueva Zelanda, de padre neozelandés y madre costarricense. Se hizo muy popular entre la comunidad latina tras el fenómeno viral que transformó a su marido en una celebridad del Mundial 2026.
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En el caso del defensor neozelandés, el sueldo filtrado que le ofrecía Deportivo Riestra era de 350 mil dólares, según el medio TN.
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