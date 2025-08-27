  1. Inicio
Tiktoker se une a la Selección de Honduras de cara al Mundial 2026: ¿Cuál es el motivo?

Firmó contrato con la FFH tras jugar en el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador

  • 27 de agosto de 2025 a las 14:11
Reconocido tiktoker hondureño sorprende al unirse a la Selección Nacional de Honduras, por medio de la FFH. ¿Cuál es el motivo?

Fotos: EL HERALDO.
El partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador celebrado el pasado viernes 22 de agosto celebrado en San Pedro Sula fue un rotundo éxito.

Los creadores de contenido hondureños terminaron ganando el juego por un marcador de 2-1.

El estadio Morazán de la capital industrial de nuestro país estuvo a reventar. Más de 18,000 personas asistieron al evento.

Supremo y compaña dieron un "masterclass" de mercadeo en el fútbol hondureño

Equipos nacionales y extranjeros han tomado el evento de ejemplo para realizar mercadeo.

Hace unos días se vio al tiktoker Brayan la Playa posando con la camiseta del Génesis PN de la Liga Nacional de Honduras.
También, el tiktoker César Murillo sorpresivamente se unió a los trabajos de la Real Sociedad de Tocoa, uno de los equipos más reconocidos del fútbol hondureño.
Davis Flow fue otro de los que sorprendió al revelar que equipos de Liga Nacional lo habían buscado para hacerse de sus servicios.

Pero la gran sorpresa llegó en las últimas horas cuando el reconocido creador de contenido Chauder Morazán publicó estas fotos desde las instalaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Chauder incluso firmó un contrato con la FFH, así lo dejo ver el tiktoker en su redes sociales, acompañado del texto "contrato con la selección".

Fuentes cercanas a la FFH afirman que el vínculo de Morazán con la Selección de Honduras sera meramente relacionado con actividades de mercadeo para los partidos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Chauder ha alcanzado un alto grado de popularidad y será de gran apoyo para atraer público a los estadios en Honduras rumbo a United 2026.

Los seguidores del influencer tomaron con alegría la noticia que vincula a Chauder Morazán con la Federación de Fútbol de Honduras.

Chauder reside en Tegucigalpa, sede del partido de la Bicolor ante Nicaragua en el próximo mes de septiembre.

El nombre de Chauder Morazán ha sido uno de los nombres más sonados durante 2025 y uno de los convocados para el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.

José Morazán, un muchacho residente de la colonia El Pedregal en la capital de Honduras, tiene más de 315 mil seguidores en TikTok bajo su personaje Chauder Morazán y sus famosas frases "¿Y vos quién sos?" "¿Ya no sabes, pues?"
La Selección Nacional de Honduras enfrentará a Haití y Nicaragua en el arranque de la última fase de la Eliminatoria de Concacaf.

