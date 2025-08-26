Tiktoker dejaría selección de El Salvador y para unirse a Honduras ¡La respuesta de Surpremo!

El tiktokers salvadoreño ha sorprendido al solicitar unirse a la selección de Honduras y esta fue la respuesta de Supremo
Uno de los tiktokers de la selección de El Salvador amenazó con dejar a su selección e irse a jugar con los de Honduras.
El que ha sorprendido con esta noticia fue Yeik, ha dejado claro su deseo a los cuscatlecos.
El tiktoker salvadoreño ha dado sus motivos por el cual estaría dejando el equipo de su país.
Yeik se quejó por no jugar el duelo Honduras vs El Salvador y amenazó con formar parte de la selección hondureña.
"Con 15 a 20 minutos en el Nicaragua vs El Salvador me quedó tranquilo. Al final lo que hemos estado haciendo es entrenar para representar la bandera e intentar hacer un buen papel en la cancha", declaró Yeik evidenciando su enojo por no jugar ante Honduras.
"No me importa si me lesionan o golpean, lo que yo quiero es jugar y lo he demostrado con mi esfuerzo. Me interesa de verdad el proyecto, eso es lo único que puedo decirles", señaló de forma rotunda.
"Si no me meten en el partido ante Nicaragua, agarraré mis cositas y haré mis proyectos apartes porque no me parece bien que me esté esforzando, que haga más contenido y que no se me tome en cuenta", amenazó Yeik.
Yeik señaló que Supremo lo invitó a jugar con la selección de tiktokers de Honduras.
"Supremo me ha invitado para que acompañe a jugar con la selección de tiktokers de Honduras ante Brasil", anunció Yeik.
"Supremo realizará un partido de Honduras ante Brasil, me ha invitado para que me acompañe a la selección hondureña para que pueda jugar con ellos", señaló el tiktoker salvadoreño Yeik.
"¿Voy o no voy? Quiero leerlos", fue la consulta del famoso tiktoker salvadoreño Yeik para sus seguidores ante la posibilidad de que se pueda unir a la selección de tiktokers de Honduras.
Yeik se ilusiona con formar parte de la selección de tiktokers de Honduras para el duelo que sostendrán ante Brasil.
"Si yo voy a Brasil se me abren unas puertas que en la vida jamás podré abrir. Yo no conozco a nadie de Brasil y allá conoceré a 22 creadores de contenido de los cuales podré grabar y subir videos", mencionó.
"Si yo voy, si me meten a jugar lo que ganarán son ustedes ya que me verán grabando con creadores que jamás en la vida pensé tener colaboraciones", indicó.
Supremo ha invitado a Yeik para que forme parte de la selección de tiktokers de Honduras de cara al duelo ante Brasil.
Yeik, cuyo nombre real es Fernando José Martínez, es un influencer, tiktoker, y youtuber originario de Soyapango, El Salvador.
Su estilo se caracteriza por contenido provocador y polémico, lo que le ha ganado tanto seguidores como críticas.