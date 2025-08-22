  1. Inicio
Tiktoker salvadoreño perdió teléfonos y documentos en Honduras: ¿Los recuperó?

Revelan el desenlace de supuesto robo de creador de contenido salvadoreño en su llegada a Honduras

  • 22 de agosto de 2025 a las 16:57
Alfredo Larín arribó a San Pedro Sula para el partido amistoso de este viernes entre tiktokers de Honduras y El Salvador. El famoso influencer forma parte de la delegación salvadoreña u tuvo un lamentable impase en tierras catrachas. .

 Fotos: Cortesía.
La noche del jueves 21 de agosto, Larín y el resto de tiktokers salvadoreños y hondureños fueron presentados ante una gran cantidad de seguidores en lo que fue una espectacular fiesta.
Sin embargo y para su mala fortuna, Alfredo Larín fue víctima de la delincuencia junto a su hermano que también se encuentra en San Pedro Sula.
"Me acaban de sacar dos teléfonos celulares, las llaves del carro y los documentos personales de mi hermano.", denunció el tiktoker salvadoreño Alfredo Larín.
"Por favor solamente necesitamos la llave del carro y los documentos personales", fueron las palabras de Larín en las redes sociales lamentando lo ocurrido.
Para buena fortuna, Alfredo Larín y su hermano pudieron recuperar sus pertenencias y todo quedó solamente en susto.
"Primero queremos aclarar todo lo que realmente pasó. Les queremos aclarar que no fue ningún show, realmente pasó", indicó el salvadoreño Alfredo Larín.
"Nos sacaron dos teléfonos celulares, documentos y llave de un carro", reiteró el influencer Alfredo Larín.
Alfredo Larín señaló que Supremo le ayudó con la recuperación de sus cosas.
"Supremo me escribió y me mandó unas fotos preguntando por los celulares. Nos dijo que más tardes nos entregarán los móviles", dijo.
"Queremos agradecerle a Supremo, no sabemos como hizo todo esto posible, logró recuperar los celulares", agradeció Alfredo Larín.
"No hemos hecho ninguna broma, no es ningún show y no nos prestaríamos para eso", señaló por último Alfredo Larín.
Atilio Larín es el hermano de Alfredo y ambos se encuentran en Honduras.
Alfredo tuvo palabras de agradecimiento para el pueblo hondureño pese a lo ocurrido: "Esto puede pasar en cualquier país, muchas gracias por el apoyo. Estamos agradecidos con Honduras y decirles que los queremos mucho. No es ninguna broma y mucho menos un show."
Shin Fujiyama junto a Alfredo Larín compartieron en un restaurante de San Pedro Sula.
