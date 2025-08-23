  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento

Inesperada noticia tras el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador; influencer ficharía en Liga Nacional

  • 23 de agosto de 2025 a las 17:16
Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
1 de 16

Inesperada noticia tras el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Creador de contenido catracho ficharía por equipo de Liga Nacional.

Fotos: EL HERALDO.
Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
2 de 16

El partido entre tiktokers de Honduras y El Salvador en el estadio Francisco Morazán fue un rotundo éxito.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
3 de 16

Los creadores de contenido catrachos terminaron imponiéndose 2-1 con goles de Supremo y Caleb.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
4 de 16

La Bicolor alzó la copa de campeón frente a un coloso sampedrano que estuvo a reventar de principio a fin.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
5 de 16

Así celebraron los influencers hondureños la obtención del título. Cabe recordar que el primer partido entre ambos equipos disputado en tierras salvadoreñas, cayeron por un marcador de 3-2.
Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
6 de 16

Uno de los creadores de contenido más destacados en la serie de dos partidos fue Brayan Domínguez, mejor conocido como "Brayan la Playa".

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
7 de 16

En el primer partido ante los guanacos tuvo una destacada participación, misma que le permitió ganar más popularidad de la que ya tenía en redes sociales.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
8 de 16

A pocas horas de haber finalizado el primer encuentro ante los salvadoreños subió más de 200,000 seguidores en su cuenta de Tiktok.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
9 de 16

Además, despertó interés en equipos profesionales que observaron su gran rendimiento como defensa central.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
10 de 16

Ante esto, aficionados han comentado que tiene el nivel para jugar al fútbol profesional en nuestro país.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
11 de 16

La gran sorpresa llegó hoy cuando se le vio posando con la camiseta del Génesis PN de la Liga Nacional de Honduras.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
12 de 16

Sus seguidores se preguntaron cuál es el motivo de que Bryan recibiera la camiseta del equipo Canino.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
13 de 16

Resulta que en el pasado Brayan formó parte de la Policía Nacional de Honduras. Por ello, tiene amistad con algunos jugadores del Génesis PN como el capitán William Moncada.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
14 de 16

"Brayan la Playa" recibió la invitación de Moncada para unirse a la pretemporada del equipo Canino de cara al torneo Clausura 2026.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
15 de 16

El tiktoker catracho podría tener una oportunidad de mostrarse con un equipo de la Liga Nacional para el siguiente torneo.

Tiktoker hondureño fue fichado por equipo de Liga Nacional: Esto se sabe hasta el momento
16 de 16

Davis Flow fue otro de los creadores de contenido que recibió ofertas del fútbol profesional hondureño.

Cargar más fotos