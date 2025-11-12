Técnico de Nicaragua peleó con periodista y así fue el último entreno previo a jugar ante Honduras

Nicaragua afina detalles para enfrentar a la Selección de Honduras por la Eliminatoria Mundialista. Así fue el último entreno de los "Pinoleros".
La selección de Nicaragua realizó este miércoles por la mañana su último entrenamiento en el Estadio Nacional de Managua previo al duelo de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf ante Honduras.
El técnico Pinolero, Marco “El Fantasma” Figueroa, ofreció una conferencia de prensa llena de momentos de tensión y discrepancias con algunos periodistas.
Durante la conferencia incluso se produjo un intercambio de palabras incómodo entre el entrenador y una periodista nicaragüense a la que llamó "piedra".
Ella se llama Sarah Flores y trabaja para Canal 2 de Nicaragua. La periodista protagonizó el momento más destacado de la conferencia de prensa al tener un encontronazo con el DT de Nicaragua.
El entrenamiento de la selección de Nicaragua se desarrolló con normalidad y bajo un ambiente de concentración.
La práctica arrancó con un rondo, mientras el cuerpo técnico tomaba apuntes de cada detalle de cara a enfrentar a la Bicolor.
Figueroa se mostró activo, con libreta en mano, dando órdenes precisas y supervisando el trabajo de sus jugadores.
El entreno fue a puerta cerrada, aunque se permitió el acceso a los medios por unos minutos para captar imágenes.
EL HERALDO estuvo presente en el estadio Nacional de Managua para captar cada detalle del plan de los Nicas.
La selección de Nicaragua llega a este partido sin posibilidades de meterse de manera directa al Mundial 2026.
Los Pinoleros ya han dejado claro que no le regalarán nada a Honduras y si pueden, lo dejarán fuera de United 2026.
Honduras puede clasificar mañana en Nicaragua al Mundial 2026. Para eso, deberá ganar su partido y que Costa Rica y Haití empaten en Curazao.
Un hecho curioso es que directivos de la Selección de Honduras llegaron al estadio para realizar preparativos para horas de la tarde.
En horas de la tarde, el entrenador de Honduras, Reinaldo Rueda, brindará conferencia de prensa y dirigirá el reconocimiento de cancha.
El partido entre Nicaragua y Honduras se jugará mañana jueves y arranca a partir de las 8:00 PM.