Tartan Army marcha en apoyo a Escocia frente a Marruecos en Mundial 2026

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes en Boston en la segunda jornada de un Grupo C más abierto de lo esperado, en el que Brasil dejó dudas ante los marroquíes, mientras Escocia, líder con tres puntos, puede clasificarse a eliminatorias por primera vez en su historia. Mientras en las calles, la Tartan Army marcha para mandarle todo su apoyo previo al partido.