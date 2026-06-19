Tartan Army marcha en apoyo a Escocia frente a Marruecos en Mundial 2026

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes en Boston en la segunda jornada de un Grupo C más abierto de lo esperado, en el que Brasil dejó dudas ante los marroquíes, mientras Escocia, líder con tres puntos, puede clasificarse a eliminatorias por primera vez en su historia. Mientras en las calles, la Tartan Army marcha para mandarle todo su apoyo previo al partido.
"Somos ambiciosos y tenemos fútbol", expresó el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, preguntado por EFE después de que la selección norafricana le sacara un merecido empate 1-1 a Brasil. Mientras la afición se prepara para celebrar durante el partido de este viernes.
El buen resultado de Marruecos ante Brasil no fue ninguna sorpresa. Los Leones del Atlas son campeones de África -de forma administrativa- y vigentes semifinalistas del torneo y los Tartan Army lo saben.
Los Tartan Army esperan que se repita la hazaña como en Catar 2022, cuando ya ganaron el grupo de la muerte con Bélgica, Croacia y Canadá, saliendo invictos con siete puntos.
Escocia, de vuelta en un Mundial 28 años más tarde, busca nada menos que clasificarse a eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia. Llega al partido contra Marruecos como líder del Grupo C sin hacer mucho ruido.
Quien sí ha estado haciendo ruido es su incombustible afición, la 'Tartan Army', que ha inundado las calles y los bares de Boston.
Los escoceses no se han tenido que desplazar de Massachusetts en las dos primeras jornadas, y hasta tomaron el estadio de béisbol de los Red Sox (Fenway Park) en unas de las imágenes más divertidas de este Mundial.
Los escoceses buscarán mejorar sus prestaciones en un duelo ante Marruecos que se antoja clave para empezar a vislumbrar hacia dónde se dirige un Grupo C todavía muy abierto.
El grupo de aficionados escoceses The Tartan Army pidió que los asistentes del Escocia-Marruecos de este viernes en la sede de Boston aplaudan durante el minuto 76 en memoria de Donny Strathie, un aficionado escocés que falleció esta semana y no pudo llegar a animar a su selección en el Mundial.
El aficionado escocés fallecido era un miembro habitual del grupo de aficionados The Tartan Army, con el que había viajado por Noruega, Croacia, Malta, Francia, Países Bajos o Portugal animando a su selección durante los clasificatorios para el Mundial o en amistosos.
Donny Strathie falleció a los 76 años el pasado domingo en el hotel en el que se alojaba en Boston. Tenía una entrada para el Escocia-Marruecos, que hubiera sido su primer partido de Copa del Mundo.
Escocia, que no disputaba un Mundial desde Francia 1998, donde no ganó ningún partido, venció 1-0 a Haití el pasado sábado en su primera victoria mundialista en 36 años.