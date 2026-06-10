De la talacha en EE UU a Liga Nacional: ¿Quién es Nata Martínez, nuevo fichaje de Marathón?

Natanael "Nata" Martínez ha sorprendido luego de que se confirmara que será nuevo fichaje de Marathón. Juega en el fútbol burocrático de Estados Unidos y así es su vida.
Natanael "Nata" Martínez es un futbolista hondureño que está a punto de cumplir el sueño de jugar en la Liga Nacional de Honduras con Marathón.
El jugador nació en Olanchito, departamento de Yoro, y actualmente tiene 24 años de edad.
Martínez puede desempeñarse tanto como volante por la banda derecha como lateral derecho, destacando por su versatilidad.
Durante los últimos años ha residido en Durham, Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su carrera deportiva.
En el fútbol amateur estadounidense se convirtió en uno de los jugadores más cotizados por su calidad y regularidad.
"Nata", como es conocido cariñosamente, inició su recorrido en Estados Unidos defendiendo los colores de Catrachos FC, equipo dirigido por el hondureño Edwin Pedroza.
Gracias a sus destacadas actuaciones, fue ganando reconocimiento dentro de las diferentes copas y torneos de la comunidad hispana.
Su crecimiento futbolístico le permitió dar el salto al profesionalismo en el fútbol estadounidense.
El año pasado formó parte del Charlotte Independence, club que compite en la USL League One.
Antes de esa experiencia, también vistió la camiseta del North Carolina FC, institución dirigida actualmente por el histórico hondureño Amado Guevara.
Recientemente, Natanael celebró la conquista de dos títulos en menos de una semana: el TST y la Copa Mariachi disputada en Houston.
El talento, la disciplina y la perseverancia han sido claves para que el hondureño siga abriéndose camino en el deporte.
El director deportivo de Marathón, Mario Berríos, dio el visto bueno para concretar su incorporación al conjunto verdolaga.
En las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para afrontar las próximas temporadas del fútbol hondureño.
Con esta oportunidad en Liga Nacional, Natanael Martínez buscará escribir una nueva historia en su carrera y acercarse al sueño de representar a Honduras a nivel de selección nacional.