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De la talacha en EE UU a Liga Nacional: ¿Quién es Nata Martínez, nuevo fichaje de Marathón?

El director deportivo de Marathón, Mario Berríos, dio el visto bueno para concretar su incorporación

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 09:48
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Natanael "Nata" Martínez ha sorprendido luego de que se confirmara que será nuevo fichaje de Marathón. Juega en el fútbol burocrático de Estados Unidos y así es su vida.

Fotos: Cortesía.
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Natanael "Nata" Martínez es un futbolista hondureño que está a punto de cumplir el sueño de jugar en la Liga Nacional de Honduras con Marathón.
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El jugador nació en Olanchito, departamento de Yoro, y actualmente tiene 24 años de edad.
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Martínez puede desempeñarse tanto como volante por la banda derecha como lateral derecho, destacando por su versatilidad.
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Durante los últimos años ha residido en Durham, Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su carrera deportiva.
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En el fútbol amateur estadounidense se convirtió en uno de los jugadores más cotizados por su calidad y regularidad.
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"Nata", como es conocido cariñosamente, inició su recorrido en Estados Unidos defendiendo los colores de Catrachos FC, equipo dirigido por el hondureño Edwin Pedroza.
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Gracias a sus destacadas actuaciones, fue ganando reconocimiento dentro de las diferentes copas y torneos de la comunidad hispana.
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Su crecimiento futbolístico le permitió dar el salto al profesionalismo en el fútbol estadounidense.
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El año pasado formó parte del Charlotte Independence, club que compite en la USL League One.
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Antes de esa experiencia, también vistió la camiseta del North Carolina FC, institución dirigida actualmente por el histórico hondureño Amado Guevara.
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Recientemente, Natanael celebró la conquista de dos títulos en menos de una semana: el TST y la Copa Mariachi disputada en Houston.
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El talento, la disciplina y la perseverancia han sido claves para que el hondureño siga abriéndose camino en el deporte.
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El director deportivo de Marathón, Mario Berríos, dio el visto bueno para concretar su incorporación al conjunto verdolaga.
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En las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para afrontar las próximas temporadas del fútbol hondureño.
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Con esta oportunidad en Liga Nacional, Natanael Martínez buscará escribir una nueva historia en su carrera y acercarse al sueño de representar a Honduras a nivel de selección nacional.
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