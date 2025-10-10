Supremo sorprende y revela importante noticia sobre la Selección de Tiktokers de Honduras

El creador de contenido hondureño Supremo sorprendió a sus seguidores tras tomar inesperada decisión con las Selección de Tiktokers de Honduras.
La Selección de Tiktokers de Honduras vuelve a ser sensación tras nueva información que los involucra.
Fue Supremo, el capitán de los creadores de contenido catrachos quien sorprendió a sus seguidores con una gran noticia que los pone contentos.
Y es que en los próximos días se avecina el que parece ser el último partido del año de los tiktokers hondureños, quienes esperan sumar su segunda victoria en casa, luego de ganarle 2-1 a El Salvador.
El rival será Nicaragua, en una revancha que promete ser pareja y con alta intensidad. La representación de tiktokers hondureños ganó 1-2 en tierras nicas, y ahora van por el gane definitivo en ambas llaves.
Aún no hay fecha exacta del partido, pero parece ser el 24 o 31 de octubre del 2025.
Los seguidores de los tiktokers se han preguntado cuál será la sede del partido ante los nicas. Pues, Supremo hizo la consulta en sus redes sociales para que sean sus seguidores quienes elijan.
La Ceiba, Olancho y Tegucigalpa, esta última ciudad con un "2 % de probabilidades" de ejecutarse, por lo que las más fuertes eran las dos primeras opciones.
Posteriormente, un día después, fue el mismo Supremo que mediante una publicación expresó lo siguiente: "A llenar el estadio de La Ceiba y disfruten del show".
Con eso, parece confirmarse que el partido de tiktokers de Honduras vs Nicaragua tendrá lugar en el renovado Estadio Ceibeño, la ciudad que vio crecer como espuma al mencionado creador digital.
El recinto de la ciudad de La Ceiba, Honduras fue remodelado recientemente y ahora cuenta con engramillado de primer nivel.
El recinto cuenta con una capacidad para recibir a un aproximado de 18,000 personas.
Seguramente estará a reventar. Los creadores de contenido ya llenaron el estadio Olímpico y Morazán en San Pedro Sula.
Asimismo, Supremo también hizo otra importante revelación, y es que parece que vendrán más partidos de la H tiktokera.
"Se están acercando Selecciones de creadores como Chile, México, USA y Colombia, pero posiblemente para el próximo año", afirmó, de lo cual no se saben más detalles.
De igual manera, se prevé que este equipo de fútbol pueda participar en un torneo de selecciones, en donde participan diferentes países, con fecha aún desconocida.