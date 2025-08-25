Supremo confirma que termina polémica relación tras partido de tiktokers y hace confesión

Supremo enciende las redes sociales tras poner fin a relación, hace confesión y revela los millones que ganó con el partido de tiktokers.
Lester Cardona, más conocido como Supremo, ha sido en los últimos días el personaje más popular en Honduras tras el magnífico evento que hizo en el Estadio Morazán en partido amistoso ante El Salvador.
Todo comenzó en El Salvador cuando la selección de Honduras fue invitada para el primer amistoso de tiktokers en la historia de Centroamérica.
Un partido que terminó con victoria 3-2 de El Salvador ante Honduras con goles de Ricky y Emmanuel (tiktokers salvadoreños). Por parte de Honduras, anotaron Supremo y Davis Flow.
Al día siguiente de la derrota, Supremo confirmó en sus redes sociales que la revancha se iba a disputar el viernes 22 de agosto en el Estadio Morazán.
Conociendo esto, Supremo se hizo cargo de hacer un evento monumental e invitó a muchas personas famosas para que asistieran.
Otras de las grandes novedades que hizo Supremo para este partido es que puso la boletería a un precio cómodo para las familias.
El sector de Sol tenía un precio de 50 lempiras, mientras que Silla y Preferencia tenía un precio de 100 lempiras.
Durante más de dos semanas Lester Cardona y todos los tiktokeros generaron revuelo en sus redes sociales para invitar a todos los hondureños a este evento que se realizaba por primera vez en suelo catracho.
Al final todo fue un éxito: llenazo total en el Estadio Morazán, donaciones a un asilo, ventas de comidas en los alredores y un partido que generó muchas emociones.
La selección de Honduras se coronó campeona tras vencer 2-1 a El Salvador en el Estadio Morazán. Supremo anotó un gol de penal.
Tres días después de este evento, Supremo ha estado más activo en redes sociales y han salido varias cosas a la luz.
Una de ellas fue la cantidad de dinero que ha generado en redes sociales (Facebook y Youtube) en los últimos 28 días (del 28 de agosto al 24 de julio).
A través de historias de Instagram, Supremo reveló que en Facebook ha hecho 43,953,03 dólares (apróximadamente L. 1,145,412) mientras que en Youtube 14,694 dólares (apróximadamente L.382,515). En total practicamente ha generado un millón y medio de lempiras.
Sin duda alguna que son grandes números lo que genera Supremo en redes sociales. Es importante mencionar que ahí no está incluido lo que genera en Instagram y Tiktok.
Por otro lado, Supremo también ha robado portadas tras su relación amorosa con la bella periodista Milagro Flores.
"Se logró 2-1. Felicidiades Supremo, sos el mejor, estoy orgullosa. Ayer hiciste historia uniendo a un país, demostrando que la unión está en la fuerza", publicó Milagro Flores en sus redes sociales.
Sin embargo, Supremo también reveló este lunes en sus redes sociales que su amistad con Ricky de El Salvador ha finalizado por lo que quiso hacer él en el Estadio Morazán.
"Lo único que quería Ricky era arruinar mi show en Honduras y lo logró, perdió un amigo que siempre lo aconsejó y le ideas de crecimiento" , posteó en una historia de Instagram Supremo.
Es importante mencionar que la historia de los tiktokers seguirá el 7 de septiembre cuando se enfrenten a Brasil en Sao Paulo y el 13 del mismo mes ante Nicaragua en el Estadio Nacional de Nicaragua.