Supremo causó furor por lo que hizo con uno: Legionarios se unen a la Selección de Honduras

Este lunes llegaron más legionarios hondureños para unirse a la concentración de la Bicolor previo a enfrentar a Haití por la Eliminatoria de Concacaf. Así fueron captados.
Los legionarios hondureño arribaron este lunes a suelo hondureño para unirse a la Bicolor Hondureña de cara a la Eliminatoria Mundialista.
Uno de los primeros en llegar fue Joseph Rosales, futbolista del Minnesota United de la MLS.
El lateral zurdo fue recibido por el staff de la Selección de Honduras.
El jugador hondureño llegó al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Tras su llegada a suelo catracho, Joseph Rosales fue sorprendido por Supremo, uno de los influencers más importantes de Honduras.
El influencer y el futbolista tienen un parecido físico impresionante e incluso ellos lo han aceptado.
Milagro Flores acompañaba a Supremo en el momento que conoció a Joseph Rosales. La presentadora llegó de viaje y por eso ambos estaban en el aeropuerto de Palmerola
Minutos después arribaron Deiby Flores, Romell Quioto y David Ruiz.
David Ruiz, volante del Inter Miami, regresó a una convocatoria de la Bicolor.
El futbolista sufrió una lesión que lo apartó de la Copa Oro 2025, pero volvió a recibir la convocatoria de La H.
Romell Quioto, atacante catracho, arribó a suelo hondureño para unirse a la Bicolor.
Mario Cerrato, corresponsal de EL HERALDO, entrevistó al volante Deiby Flores.
David Ruiz se mostró sonriente en su regreso a Honduras.
Los niños se acercaron al volante catracho que mostró su felicidad en volver a su país.
Deiby Flores es uno de los pilares fundamentales en la Bicolor Hondureña.
El jugador tuvo un largo viaje desde Arabia Saudita a Honduras.
Romell Quioto también recibió el acompañamiento de Deiby Flores, quien es su compañero en la Liga de Arabia Saudita.
Choco Lozano fue el último legionario en arribar a La H. El atacante charló con los medios de prensa.
Los aficionados hondureños se acercaron a saludar al jugador del Santos Laguna.