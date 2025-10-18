Sicarios atentan contra la vida de reconocido futbolista: Así se vivieron los momentos de terror

El partido se jugó ayer viernes, 17 de octubre, a las 10:00 horas: “Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar y generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Hacemos un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Futbol y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas”, señaló el club de Bryan Ángulo.