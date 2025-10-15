¡Rumbo a United 2026! Las selecciones clasificadas por primera vez a una Copa Mundial

La Copa Mundial de la FIFA United 2026 se acerca cada vez más, teniendo ya 28 selecciones clasificadas. Conozca cuáles clasificaron por primera vez en su historia y que otras podrían lograrlo a continuación.
La selección de Cabo Verde, perteneciente a la CAF (confederación que aglomera a las selecciones africanas), clasificó directamente al Mundial del próximo año.
Esta selección fue fundada en 1982 y adscrita en la FIFA en 1986. Después de 39 años, al fin jugarán una Copa del Mundo al ser el líder del grupo D con 23 puntos.
La selección de Jordania es parte de la AFC (la confederación de selección de fútbol de Asia) y logró llevarse uno de los boletos directos a United 2026.
Jordania se ganó el segundo boleto del grupo B en las eliminatorias de la AFC, al cerrar con 16 puntos, quedando solo por detrás de Corea del Sur.
Uzbekistán es otra de las selecciones asiáticas que hace historia al clasificarse por primera vez a una Copa Mundial de forma directa.
Uzbekistán jugó en el grupo A en las eliminatorias de la AFC y consiguió 17 puntos, situándose así en la segunda posición que le permitió clasificar a United 2026. Solo Irán lo superó con 20 puntos.
Aunque la moneda está en el aire, una de las selecciones que podría ser revelación sería Surinam de la Concacaf. Muchos de sus jugadores ya juegan en destacadas ligas extranjeras.
Surinam se encuentra en grupo que ha sido más reñido de lo pensado. Actualmente tiene 6 puntos, posicionándose en segundo lugar por debajo de Panamá por la diferencia de goles. Guatemala le pisa los talones con 5 puntos.
La selección de Nueva Caledonia, territorio francés en Oceanía que juega en la OFC, garantizó su cupo para el repechaje internacional, teniendo como rival a la selección de Bolivia. Esta es una oportunidad para que Nueva Calcedonia haga historia.