Se destapa supuesto romance en el fútbol hondureño. Jugador de la Selección Nacional es vinculado con reconocida Miss catracha.
El futbolista hondureño Erick "Yío" Puerto se encuentra en el centro de los comentarios en redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño dentro de las canchas.
El delantero, que actualmente juega para el histórico BATE Borisov de Bielorrusia, ha sido relacionado sentimentalmente con una reconocida modelo y reina de belleza catracha.
Se trata de Stephie Morel, quien ha construido una importante trayectoria en los concursos de belleza y el mundo del modelaje.
La posibilidad de un vínculo amoroso entre ambos ha despertado la curiosidad de sus seguidores, especialmente por las versiones que han comenzado a circular en internet.
Puerto, originario de Choloma, Cortés, ha conseguido abrirse camino en el fútbol y ahora vive una experiencia internacional en el balompié europeo.
Mientras tanto, Morel también ha logrado destacar por su participación en diferentes competencias de belleza, tanto dentro como fuera de Honduras.
En 2023, la joven consiguió el segundo lugar de finalista en el Miss Honduras, resultado que impulsó su proyección pública.
Un año después recibió la corona de Miss Supranational Honduras 2024 y tuvo la oportunidad de representar al país en el certamen internacional realizado en Polonia.
Su recorrido por estos escenarios continuó en 2026, cuando participó como representante de Cortés en el Miss Honduras Universo y consiguió ubicarse entre las siete finalistas.
En septiembre de ese año anunció que daba por terminada su participación en los concursos de belleza, cerrando una etapa importante de su carrera.
Sin embargo, su nombre volvió a generar conversación después de que surgieran versiones que la relacionan con el atacante hondureño.
En las redes sociales también se han mencionado supuestos encuentros y viajes que habrían compartido, aunque ninguno de estos comentarios confirma por sí mismo una relación.
La situación tomó mayor repercusión luego de que Morel reaccionara en su cuenta oficial de Facebook, sorprendida por los rumores e incluso por versiones que señalaban un supuesto embarazo.
Hasta ahora, ni Erick Puerto ni Stephie Morel han confirmado públicamente que exista un noviazgo entre ambos, por lo que la información se mantiene en el terreno de las especulaciones.
Por el momento, el delantero continúa enfocado en su carrera con el BATE Borisov, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que pueda aclarar los comentarios sobre su vida sentimental.