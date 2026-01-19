  1. Inicio
Salió del Congreso Nacional y a esto se dedica: La nueva vida del ídolo del Olimpia, Wilmer Velásquez

En Olimpia ganó múltiples títulos de liga y se ganó el cariño de varias generaciones de aficionados; esta es su nueva vida

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:58
Te contamos qué fue de Wilmer Velásquez, uno de los exjugadores del Olimpia más queridos por la afición tras su retiro del fútbol profesional.

Fotos: Marvin Salgado y cortesía.
Wilmer Raynel Neal Velásquez, conocido como “El Matador”, nació el 28 de abril de 1972 en Tela, Atlántida, Honduras, y se convirtió en uno de los delanteros más importantes del fútbol nacional.
Su carrera en el balompié profesional inició en 1990 con el Club Deportivo Olimpia, equipo al que estaría ligado durante casi toda su trayectoria futbolística.
A lo largo de casi los años, Velásquez se consolidó como uno de los símbolos más importantes del olimpismo.
Con la camiseta del Olimpia marcó 196 goles en la Liga Nacional de Honduras, récord que lo convirtió en el máximo goleador histórico de ese por muchos años hasta que en el 2025, Jerry Bengtson logró destronarlo.
Además, sus actuaciones lo llevaron a tener breves pasos por clubes en el extranjero, como Deportes Concepción en Chile, Sport Recife en Brasil y Atlas en México, aunque con menor éxito que en su país natal.
En Olimpia ganó múltiples títulos de liga y se ganó el cariño de varias generaciones de aficionados.
Tras anunciar su retiro del fútbol profesional en 2009, Velásquez dejó las canchas para afrontar nuevos retos.
Inmediatamente después de colgar los botines, Wilmer Velásquez decidió incursionar en la política hondureña como miembro del Partido Nacional.
Fue elegido diputado al Congreso Nacional de Honduras, ocupando curules en varios periodos incluyendo 2010–2014 y 2018–2022, representando al departamento de Francisco Morazán.
Durante su tiempo como legislador, Velásquez también fue nombrado titular de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid).
Aunque su fama le dio visibilidad en la política, su gestión fue también objeto de debate y críticas.
En los últimos años, Wilmer Velásquez ha mantenido un perfil más alejado de las redes sociales y de los reflectores políticos, enfocándose en actividades personales y su legado deportivo.
Actualmente se desempeña en una nueva faceta como entrenador de fútbol y está en el proceso de sacar sus licenciamientos para dirigir en el más alto nivel.

Velásquez, por el momento entrena jóvenes y expresó a EL HERALDO que se preparará la comenzar en la fuerzas básicas de Olimpia u otro equipo.

Wilmer Velásquez sigue espera seguir ligado al fútbol tras haber concluido su etapa como político hondureño.

