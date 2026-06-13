¿Se equivocó Saíd Martínez en penal de Suiza? Lo que dicen de su participación en el Mundial 2026

Saíd Martínez debutó en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer árbitro hondureño en pitar en Copas del Mundo. El réferi nacional se despachó con un registro en este Mundial.
Saíd Martínez fue acompañado de los líneas catrachos Christian Ramírez y Walter López, haciendo un buen trabajo en el debut.
El árbitro nacido en Tocoa hizo historia y pese a que hubo una cierta polémica en el juego, en términos generales realizó un muy buen trabajo.
Saíd Martínez terminó sacando tres tarjetas amarillas en el encuentro, dos para Qatar y una para Suiza.
"Es un árbitro con mucho futuro en Concacaf y lo ha hecho muy bien", fue una de las frases que se dijeron en la transmisión de Telemundo.
Fue en el primer tiempo que el central marcó un penal para Suiza y en ese momento hubo cierta polémica porque se pidió offside previo.
En esta acción se pidió offside de un jugador suizo, acción que terminó en penal para los europeos. Sin embargo, Saíd Martínez no fue llamado al VAR para revisar si en efecto había posición adelantada.
Martínez sancionó el penal para Suiza en un juego donde terminaron empatando 1-1 ante Qatar, los asiáticos marcaron la paridad al 95. Este fue el primer penal del Mundial 2026.
No obstante, esta cuenta de X afirmó que Saíd Martínez y el cuerpo arbitral se equivocó porque había previo una posición adelantada.
Saíd Martínez también sancionó un total de 22 faltas en el encuentro, 11 para cada selección. "Ha realizado un trabajo correcto", fue otra frase en Telemundo.
Se espera que Saíd Martínez tenga otra participación ya sea en la jornada dos o tres del Mundial y pueda seguir avanzando.
Breel Embolo de penal a los siete minutos estableció el 1-0 para Suiza y Boualem Khoukhi a los 95 puso el empate.