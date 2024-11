Rumores/Fichajes: Troglio da anuncio sobre su futuro y hondureños son noticia en EUA

Edwin Rodríguez se refirió a los rumores que lo ubican en la Liga MX y dijo que no hay nada concreto. “Al final los rumores es información de los periodistas, a mí no me ha llegado una información para decir y si llega bien. Si se llega a dar una oportunidad (en el extranjero) sería bienvenido y pues claramente en ese aspecto, esa madurez que no tenía antes, ahora estoy tranquilo y en paz, solo queda esperar lo que pueda venir”, declaró.