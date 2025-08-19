Fichajes: Otro hondureño a Arabia y dos clubes de Honduras quieren a tiktoker

En las últimas horas han surgido noticias sobre el mercado de fichajes en Honduras y estas son las más importantes. Otro hondureño a Arabia, dos clubes de Honduras quieren a tiktoker y noticias sobre el futuro de David Ruiz.
Inter Miami rechazó ofertas del Atlanta, Toronto y San José para un préstamo de David Ruiz, por lo que no se moverá de la institución, informó el periodista José Armando Rodríguez.
Platense y CD Choloma han mostrado interés en fichar al tiktoker hondureño Davis Flow, según reveló Supremo, previo al partido de tiktokers Honduras vs El Salvador este viernes.
Tras fichar por el Marítimo de la segunda división de Portugal, Alberth Elis usará el dorsal 9 en la institución.
Bryan Róchez fue presentado como nuevo jugador del Leixões Sport Club de la segunda división de Portugal.
Luis Vega sigue sin definir dónde jugará. Motagua lo esperará hasta el 22 del presente mes, que es cuando cierren las inscripciones en Liga Nacional.
Otro jugador que sigue sin definir su futuro es Rubilio Castillo, quien regresó al país tras unos meses de terror en el Deportivo Pereira de Colombia.
Pese a que gran sector de la afición pide su salida por bajo nivel, Antony "Choco" Lozano se mantiene entrenando de manera normal con Santos Laguna.
Deybi Flores fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al-Najma SC de la primera división de Arabia Saudita.
El nuevo fichaje de Olimpia, Agustín Mulet, estará disponible para jugar hasta el encuentro del fin de semana ante Platense.
Diversos portales informan que Carlos Tábora fue cesado como DT del Atlético Junior de Liga de Ascenso.
Orinson Amaya, presidente de Marathón, detalló por qué no insistieron en el fichaje de Rubilio Castillo. "Aunque hubiera estado en nuestro radar, lo más importante es cuál es el radar de Rubilio, y todos sabemos que es Motagua. No podemos ir contra algo que no se puede", sostuvo.
Tras su salida de Marathón, se conoció que Platense estuvo interesado en fichar a Iván "Chino" López, pero las negociaciones finalmente se cayeron.
Motagua sumará al guatemalteco Adrián Barrios como asistente técnico, hombre de confianza de Javier López y que trabajará al par en el conjunto azul.
Fernando Molina podría ser cesado como DT del CD Choloma ante los malos resultados en el inicio del certamen.