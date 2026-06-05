Revés para Real Madrid pese a los 150 millones, futuro de Carvajal y alarma en Barcelona

Yan Diomande es el elegido en Liverpool para sustituir a Salah. Los 'Reds' están dispuesto a poner 100 millones de euros sobre la mesa para llevarse al atacante del Leipzig. El marfileño también es pretendido por el PSG, por lo que no será fácil su contratación. The Athletic publica que el club inglés ya está en contacto con los alemnes para intentar cerrar la operación.