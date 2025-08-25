Revelan la razón por la que Pedro Troglio fue expulsado en La Bombonera vs Boca Juniors

Pedro Troglio fue expulsado este fin de semana en La Bombonera en juego ante Boca Juniors, juego que perdieron 2-0. ¿Por qué vio la roja? Estas son las razones y la bronca del DT exOlimpia ante su expulsión.
Por parte de Banfield fue titular Rodrigo Auzmendi, exdelantero de Motagua, jugando los 90 minutos en el mítico estadio de La Bombonera.
Boca ganó el juego 2-0 con anotaciones de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Pedro Troglio fue expulsado apenas a los 37 minutos.
¿Por qué fue expulsado? Troglio recibió dos amarillas y la segunda dijo que no tenía que haberla recibido. "La primera yo protesté con los brazos en alto y estaba bien, la segunda por un gesto con la boca y él me dijo que por eso, como que había dicho ‘qué locura’ y fue por eso".
Añadió: "El árbitro, un tipo joven y bueno, llevo 40 años en esto y me parece una estupidez porque no lo insulté. No le dije nada y no seguí protestando".
Troglio comentó que ha mantenido una buena relación con el padre del árbitro, pero no entendió por qué recibió la segunda amarilla en 0-2 vs Boca Juniors.
Al momento de salir hacia los camerinos, la barra de Boca Juniors le cantó "el que no salta se fue a la B" en alusión a que fue jugador de River Plate.
Troglio apenas dirigió 37 minutos y cuando la barra le hizo el cántico por su pasado en River, no respondió ni se inmutó.
Banfield tiene 7 puntos en seis fechas y el próximo juego será este viernes 29 de local ante Tigre.
Rodrigo Auzmendi, exdelantero de Motagua, ha tomado un puesto de titular en el 11 de Pedro Troglio, marcando hasta el momento tres goles en cuatro partidos disputados.