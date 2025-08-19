Revelan los dos clubes de Liga Nacional que quieren fichar a Davis Flow

Durante una conferencia de prensa de los tiktokers hondureños de cara al partido ante El Salvador, Supremo reveló cuáles son los clubes de Liga Nacional que quieren fichar a Davis Flow, el 9 de la selección de tiktokers hondureños.
Davis Flow también es cantante y reside en Estados Unidos. En el juego de ida marcó un golazo que mostró la condiciones que tiene para jugar fútbol.
Davis Flow estuvo junto a Supremo en la conferencia de prensa brindada la mañana de este 19 de agosto, de cara al partido del viernes 22 frente a El Salvador.
Durante la conferencia, Supremo reveló los dos equipos de Liga Nacional que le vieron condiciones a Davis Flow y buscarían ficharlo.
Hace unos días y mediante live de TikTok, Davis Flow había adelantado que lo habían contactado de equipos en Honduras tras el cotejo en El Salvador.
¿Cuáles son los dos clubes interesados en Davis Flow? Supremo reveló que una de las instituciones es el Platense de Puerto Cortés.
En tanto, el otro equipo interesado en Davis Flow es el CD Choloma, último ascendido a la primera división en Honduras.
Supremo no brindó más detalles, únicamente dijo que los clubes interesados en Davis Flow es el Choloma y Platense.
De su lado, Davis Flow había dicho hace unos días que "me contactaron y quieren ofrecerme un contrato. Se los juro que es verdad, es 100% real. No me lo creo..."
Su nombre es Davis Obed Silva Antúnez y estuvo casado con la periodista hondureña Elsa Oseguera, con quien procrearon una hija.