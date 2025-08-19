  1. Inicio
Revelan los dos clubes de Liga Nacional que quieren fichar a Davis Flow

Tras el juego de ida ante los tiktokers de El Salvador, Davis Flow recibió propuestas ante el golazo que marcó

  • 19 de agosto de 2025 a las 11:59
1 de 10

Durante una conferencia de prensa de los tiktokers hondureños de cara al partido ante El Salvador, Supremo reveló cuáles son los clubes de Liga Nacional que quieren fichar a Davis Flow, el 9 de la selección de tiktokers hondureños.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Davis Flow también es cantante y reside en Estados Unidos. En el juego de ida marcó un golazo que mostró la condiciones que tiene para jugar fútbol.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
3 de 10

Davis Flow estuvo junto a Supremo en la conferencia de prensa brindada la mañana de este 19 de agosto, de cara al partido del viernes 22 frente a El Salvador.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
4 de 10

Durante la conferencia, Supremo reveló los dos equipos de Liga Nacional que le vieron condiciones a Davis Flow y buscarían ficharlo.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
5 de 10

Hace unos días y mediante live de TikTok, Davis Flow había adelantado que lo habían contactado de equipos en Honduras tras el cotejo en El Salvador.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
6 de 10

¿Cuáles son los dos clubes interesados en Davis Flow? Supremo reveló que una de las instituciones es el Platense de Puerto Cortés.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
7 de 10

En tanto, el otro equipo interesado en Davis Flow es el CD Choloma, último ascendido a la primera división en Honduras.

Foto: Cortesía redes
8 de 10

Supremo no brindó más detalles, únicamente dijo que los clubes interesados en Davis Flow es el Choloma y Platense.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

De su lado, Davis Flow había dicho hace unos días que "me contactaron y quieren ofrecerme un contrato. Se los juro que es verdad, es 100% real. No me lo creo..."

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Su nombre es Davis Obed Silva Antúnez y estuvo casado con la periodista hondureña Elsa Oseguera, con quien procrearon una hija.

Foto: Cortesía redes
