Reconocidas figuras presentes en partido Nicaragua vs Honduras

El Partido Nicaragua vs Honduras, por el boleto al Mundial 2026, hizo que varios famosos hondureños viajaran hacia Managua, la capital del vecino país, para disfrutar en vivo del encuentro deportivo. La lente de EL HERALDO captó a varios de ellos y aquí te los mostramos.
Uno de los visitantes más polémicos en el encuentro fue el diputado Luis Redondo, junto a su pareja, la funcionaria Suyen Muñoz. Cabe mencionar que Redondo no se pierde ningún partido de la "H", incluso, en días en los que el Congreso debería sesionar, razón por la que ha sido fuertemente criticado en su rol como presidente del Legislativo.
Otro de los hondureños reconocidos captados en Nicaragua fue el periodista Eduardo Maldonado, quien además es dueño del canal Hable Como Habla (HCH)
También estuvo presente Danilo Turcios Fúnez, exseleccionado que es más conocido como Danny Turcios.
Aunque actualmente es entrenador de ligas menores y comentarista deportivo, no deja de soñar con ver a Honduras en otro mundial, pues él fue uno de los pocos que lograron vivir la experiencia, al ir con su Selección al Mundial de Sudáfrica, en 2010.
A Danny también se sumó Julio César "Rambo" de León, quien también formó parte de los jugadores que representaron a Honduras en el Mundial de 2010.
"Rambo", llegó vistiendo muy elegante para el encuentro centroamericano.
Pero no solo futbolistas, políticos y figuras de la televisión se hicieron presentes en el Estadio de Nicaragua, también hubo representación artística con "Polache".
El cantautor hondureño llegó vistiendo los colores de la "H", con su guitarra y con la Bandera Nacional.
"Polache" aprovechó para tomarse fotografías junto a otros aficionados catrachos que llegaron desde diferentes partes de Honduras y de otros destinos para apoyar a su Selección.
Otra figura captada por la cámara de EL HERALDO fue Rudy Alexander Williams Leiva, quien lleva su nombre en honor al querido lateral derecho del Olimpia, Rudy Williams.
También llegó hasta Nicaragua Mario Faraj Jr., hijo del empresario hondureño Mario Faraj, quien es dueño de la empresa distribuidora oficial de la indumentaria de la "H".