Reconocidas figuras presentes en partido Nicaragua vs Honduras

Uno de los visitantes más polémicos en el encuentro fue el diputado Luis Redondo, junto a su pareja, la funcionaria Suyen Muñoz. Cabe mencionar que Redondo no se pierde ningún partido de la "H", incluso, en días en los que el Congreso debería sesionar, razón por la que ha sido fuertemente criticado en su rol como presidente del Legislativo.