Real Madrid vs Barcelona: jugadores que serán bajas para ambos equipos para el clásico

Se viene el clásico español entre el Real Madrid y Barcelona por LaLiga, en este choque no se podrán ver varias de las estrellas de los clubes por lesión
El FC Barcelona es el club que llega con más bajas a este clásico, incluso, no podrán contar con su DT Hansi Flick.
Por su parte el Real Madrid de Xabi Alonso solo cuenta con dos bajas para este clásico español.
David Alaba - Polivalente como lateral izquierdo o como central, sufrió el pasado 19 de octubre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha durante el encuentro de los merengues frente al Getafe.
Antonio Rüdiger - El defensa alemán sufrió un mes antes una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda durante un entrenamiento a las órdenes de Xabi Alonso.
Solo Alaba y Rüdiger son las bajas. Porque Ferland Mendy regresó a los entrenamientos con el grupo la semana pasada, Trent Alexander-Arnold a principios de esta y Dani Carvajal, a mediados. Los tres tienen el alta médica para este domingo.
También Raúl Asencio, cuyas molestias ante la Juventus fueron sol un susto. También estará disponible Dani Ceballos, quien este sábado trabajó con normalidad y Dean Huijsen, en su misma situación.
Convocatoria del Real Madrid: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Ferland Mendy y Dean Huijsen; Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Dani Ceballos; Vinícius Jr., Endrick, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Kylian Mbappé.
¡BAJAS DEL BARCELONA! Joan García - El portero catalán es baja por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.
Marc-André ter Stegen - El portero alemán se recupera de una lesión de larga duración tras una operación lumbar a la que fue sometido el pasado 29 de julio.
Gavi - Artroscopia en la rodilla, es una cirugía mínimamente invasiva que permite al cirujano ver y reparar lesiones dentro de una articulación utilizando una cámara diminuta.
Dani Olmo - Sufrió una rotura en el sóleo de la pierna izquierda.
Robert Lewandowski - El delantero polaco tiene una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Raphinha - El brasileño recayó de su lesión de rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y también se perderá el Clásico.
La noticia positiva es la presencia de Jules Koundé. El francés no pudo entrenarse el viernes, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado. Además, Frenkie de Jong también está listo para el Clásico.
Entre las bajas también se encuenta el propio Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo a causa de una sanción tras ser expulsado frente al Girona, por lo que su ayudante Sorg tomará su lugar en el Clásico.
La convocatoria del Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.