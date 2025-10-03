Así reaccionaron los medios de Costa Rica luego de que Olimpia eliminara a Cartaginés

El Olimpia le pasó por encima al Cartaginés y los medios de Costa Rica reaccionaron luego de la eliminación del conjunto 'Tico'.
"Un gigante vuelve a la gran fiesta. Olimpia arrasó en los cuartos e final y vuelve a una edición en la Champions Cup", señaló ESPN Centroamérica.
"Todo volvió a la normalidad en el Club Olimpia Deportivo", publicaron desde TDTV.
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez: "Este es el Rey León que no le falla a su gente, el que sabe jugar estas eliminatorias y que se agranda y exhibe su historia".
La reacción del periodista Oscar Funes por la clasificación del Olimpia a las semifinales de la Copa Centroamericana.
El periodista John Rodíguez calificó de "categoríca" la victoria de Olimpia sobre Cartaginés en el Estadio Nacional para avanzar a la siguiente ronda del certamen.
"El campeón catracho, favorito en las quinielas, se medirá al Alajuelense tico en la etapa previo a la gran final del torneo", comentó el reportero Fredy Nuila.
Claudira Torres, reportera de Diario Diez: "El Leon rugió en el Chelato Uclés eliminando al Cartaginés de Costa Rica y también se instaló en las semifinales de la Copa Centroamericana".
Alex Gaitán, periodista costarricense de Repretel: "Olimpia fue efectivo y liquidó a Cartaginés". También señala que los ticos jugarán contra Motagua un repechaje por un boleto a la Champions de Concacaf.
Everardo Herrera de Costa Rica: "Cartaginés estuvo por detrás de Olimpia en calidad global, ritmo y goles. El dúo Arboleda-Benguché intratable por su potencia y estatura. Se cumplió lo previsto".
El Gráfico de El Salvador también estuvo pendiente de la victoria merengue: "Olimpia accedió cómodamente a semifinales de Copa Centroamericana".
Deporte Total USA publicó que "Olimpia barre al Cartaginés de Costa Rica y está en semifinales".
José Alberto, periodista de Tigo Sports: "Los hondureños con jerarquía, con un gran ataque y aprovechando su localía eliminan a los brumosos".
La Nación de Costa Rica: "Olimpia se deshace de Cartaginés y será el rival de Alajuelense en 'final' adelantada".
Diario Costa Rica Hoy: "Ho hubo Vive-vive: Cartaginés, eliminado de la Copa Centroamericana". "En un juego disputado y aguerrido, volvieron a caer, esta vez con marcador de 3-1. Ese resultado sepultó el sueño de los blanquiazules en una serie que finalizó con un global de 5-2 a favor de los catrachos", añade.
Diario Extra de Costa Rica: "Cartaginés muerde el polvo y viene duelo de leones".
Teletica: "Cartaginés lo intenta, pero fue insufiente para frenar al Olimpia.
Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez, remarcó que los leones vuelven a la próxima edición de la Champions de Concacaf tras asegurar su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana.