Ranking FIFA: Honduras sube puestos; Argentina, México, EE UU y Costa Rica bajan

Este 18 de septiembre se actualizó el ranking FIFA donde Honduras subió. En tanto, Argentina dejó el liderato y otras selecciones como México, Estados Unidos y Costa Rica bajaron.
El nuevo líder del ranking FIFA es la selección de España con 1875.37 puntos. En la última fecha FIFA sumaron 8.28 puntos y desbancaron a Argentina.
Francia es segunda en el ranking FIFA con 1870.92 tras sumar 8.89 puntos en la última ventana FIFA de selecciones.
Argentina, campeona del mundo, bajó al tercer puesto al quedar con 1870.32 puntos y perder 15 unidades en la última fecha donde cayeron ante Ecuador.
México bajó un puesto y ahora es la selección 14 del mundo con 1688.38 puntos. En Concacaf son la mejor selección.
Estados Unidos también bajó un puesto y se encuentra en el peldaño 16 a nivel mundial con 1670.04; segundos en Concacaf.
Canadá subió dos puestos y ahora es la selección 26 a nivel mundial con 1558.04 puntos; terceros en Concacaf.
Panamá subió un puesto y actualmente se ubica en el puesto 29 a nivel mundial con 1529.71; cuartos en la Concacaf.
Costa Rica bajó 7 puestos y ahora se ubica en el lugar 47 del mundo con 1481.13; quintos en la Concacaf.
¿Y Honduras? La Bicolor subió un peldaño y ahora es la selección número 65 a nivel mundial con 1383.98; sextos en el mundo. La "H" está por delante de selecciones como Albania, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Jamaica, Cabo Verde, Finlandia, Irlanda del Norte, Bosnia, Islandia, Ghana, Israel, entre otros.