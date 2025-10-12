Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, ha compartido las posiciones de clubes de este mes de octubre y los hondureños han escalado
Se actualizó el ranking de clubes en octubre de Concacaf actualizó y el conjunto canadiense Vancouver Whitecaps alcanza el quinto puesto en la clasificación general.
Lionel Messi y el Inter Miami, escala posiciones y se ubica en el cuarto lugar del ranking general de Concacaf.
Club América mexicano es el tercer mejor club en el mes de octubre en el ranking de la Concacaf.
El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.
Y en el ranking de clubes de Concacaf entre los clubes centroamericanos, el Real España escaló dos puestos y ahora es el número 10.
El Xelajú MC de Guatemala se encuentra en el noveno puesto a nivel centroamericano.
Mientras que el Antigua GFC de Guatemala se encuentra en el octavo puesto.
El Motagua de Honduras se mantiene como séptimo plaza lugar en la nueva actualización.
El club panameño Plaza Amador está en la sexta posición del ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano.
El Municipal de Guatemala está en la quinta plaza en la última actualización.
Por su parte, el bicampeón de Costa Rica, el club Herediano, perdió 8 puntos y se desploma, cayó al cuarto lugar a nivel centroamericano.
Saprissa se encuentra en la tercera ubicación a nivel de clubes de la Concacaf en octubre.
La Liga Deportiva Alajuelense escaló tres puntos y está en el segundo lugar.
El Olimpia de Honduras ocupa el número uno a nivel de centroamérica y en general por la Concacaf se ubica en el lugar 33.