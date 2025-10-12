  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, ha compartido las posiciones de clubes de este mes de octubre y los hondureños han escalado

  • 12 de octubre de 2025 a las 10:56
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
1 de 16

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, ha compartido las posiciones de clubes de este mes de octubre y los hondureños han escalado
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
2 de 16

Se actualizó el ranking de clubes en octubre de Concacaf actualizó y el conjunto canadiense Vancouver Whitecaps alcanza el quinto puesto en la clasificación general.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
3 de 16

Lionel Messi y el Inter Miami, escala posiciones y se ubica en el cuarto lugar del ranking general de Concacaf.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
4 de 16

Club América mexicano es el tercer mejor club en el mes de octubre en el ranking de la Concacaf.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
5 de 16

El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
6 de 16

Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
7 de 16

Y en el ranking de clubes de Concacaf entre los clubes centroamericanos, el Real España escaló dos puestos y ahora es el número 10.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
8 de 16

El Xelajú MC de Guatemala se encuentra en el noveno puesto a nivel centroamericano.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
9 de 16

Mientras que el Antigua GFC de Guatemala se encuentra en el octavo puesto.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
10 de 16

El Motagua de Honduras se mantiene como séptimo plaza lugar en la nueva actualización.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
11 de 16

El club panameño Plaza Amador está en la sexta posición del ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
12 de 16

El Municipal de Guatemala está en la quinta plaza en la última actualización.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
13 de 16

Por su parte, el bicampeón de Costa Rica, el club Herediano, perdió 8 puntos y se desploma, cayó al cuarto lugar a nivel centroamericano.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
14 de 16

Saprissa se encuentra en la tercera ubicación a nivel de clubes de la Concacaf en octubre.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
15 de 16

La Liga Deportiva Alajuelense escaló tres puntos y está en el segundo lugar.
Ranking de clubes de Concacaf: Muchos cambios, equipos hondureños escalan
16 de 16

El Olimpia de Honduras ocupa el número uno a nivel de centroamérica y en general por la Concacaf se ubica en el lugar 33.

Cargar más fotos