¿"Primitivo" Maradiaga el nuevo DT? Así entrenó la selección de tiktokers de Honduras

¿Ramón "Primitivo" Maradiaga es el nuevo DT? Así entrenó la selección de tiktokers de Honduras de cara al partido de vuelta este viernes por la noche en el Morazán de San Pedro Sula.
Los tiktokers de Honduras entrenaron la tarde de este miércoles en el Estadio Olímpico. El partido es el viernes es a las 6:00 PM en el Morazán.
De manera sorpresiva, Ramón Maradiaga apareció para entrenar a los tiktokers de Honduras.
No se confirmó aún si Maradiaga será el DT este viernes. En la previa se detalló que Eduardo Maldonado sería el DT de la selección hondureña de tiktokers.
Shin Fujiyama fue titular en la ida en El Salvador y se espera que este viernes inicie otra vez en el 11 titular.
"Primitivo" Maradiaga dio instrucciones a la selección hondureña, quienes prestaron atención a las indicaciones del DT que ha sido campeón en Honduras y a nivel centroamericano.
Los trabajos iniciaron con diversos aspectos físicos previo a jugadas tácticas.
Supremo es el organizador del evento y capitán de la selección de tiktokers de Honduras.
"Caracolito" es otro de los tiktokers que estará este viernes. En la idea cayeron 3-2 en el estadio Las Delicias en Santa Tecla, El Salvador.
Supremo compartió una foto con Ramón Maradiaga previo al entreno en el Olímpico de San Pedro Sula.