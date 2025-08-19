  1. Inicio
¿"Primitivo" Maradiaga el nuevo DT? Así entrenó la selección de tiktokers de Honduras

Los tiktokers de Honduras entrenaron en el Estadio Olímpico y la sorpresa la dio Ramón Enrique Maradiaga

  • 19 de agosto de 2025 a las 16:18
¿Ramón "Primitivo" Maradiaga es el nuevo DT? Así entrenó la selección de tiktokers de Honduras de cara al partido de vuelta este viernes por la noche en el Morazán de San Pedro Sula.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
Los tiktokers de Honduras entrenaron la tarde de este miércoles en el Estadio Olímpico. El partido es el viernes es a las 6:00 PM en el Morazán.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
De manera sorpresiva, Ramón Maradiaga apareció para entrenar a los tiktokers de Honduras.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
No se confirmó aún si Maradiaga será el DT este viernes. En la previa se detalló que Eduardo Maldonado sería el DT de la selección hondureña de tiktokers.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Shin Fujiyama fue titular en la ida en El Salvador y se espera que este viernes inicie otra vez en el 11 titular.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
"Primitivo" Maradiaga dio instrucciones a la selección hondureña, quienes prestaron atención a las indicaciones del DT que ha sido campeón en Honduras y a nivel centroamericano.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Los trabajos iniciaron con diversos aspectos físicos previo a jugadas tácticas.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo es el organizador del evento y capitán de la selección de tiktokers de Honduras.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
"Caracolito" es otro de los tiktokers que estará este viernes. En la idea cayeron 3-2 en el estadio Las Delicias en Santa Tecla, El Salvador.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
Supremo compartió una foto con Ramón Maradiaga previo al entreno en el Olímpico de San Pedro Sula.

Foto: Redes Supremo
