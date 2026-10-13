¿Quién es Max Dowman? Del Arsenal a la lista de 'bendecidos' por Messi

En un partido de liga en el que el Everton estaba sacando un empate 0-0 en el Emirates Stadium, el sueco Viktor Gyokeres abrió el marcador en el 89, pero ocho minutos después Dowman, quien para esa fecha contaba con 16 años y 73 días, anotó un 2-0 que lo metió en los libros de récords del fútbol inglés y en el mismo Guinness.