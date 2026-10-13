¿Quién es Max Dowman? Del Arsenal a la lista de 'bendecidos' por Messi

Desde los tiempos de Arsene Wenger, el Arsenal inglés se ha distinguido por tener en sus filas un muy buen equilibrio entre veteranía y juventud, y una de sus estrellas más prometedoras, Max Dowman, llamó tanto la atención de Lionel Messi como para incluirlo en su lista de talentos futuros.
Max Robert Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford (Inglaterra), es, a sus 16 años, una de las joyas aún por pulir que tiene el español Mikel Arteta en la nómina de los Gunners, actuales campeones del fútbol inglés.
Pero sus logros ya comienzan a hacer pensar que no será igual a cualquiera de los grandes talentos que han brillado en el club londinense.
Ser el goleador más joven de la UEFA Youth League con 14 años y debutar en la Liga de Campeones el 4 de noviembre de 2025 contra el Slavia Praga checo con 15 años y 308 días son algunos de los datos más asombrosos de este jugador que Messi ya tiene en su retina.
De hecho, es el jugador más joven en debutar en la historia de la máxima competición continental europea de clubes.
Además, como si estuviera devorándose la vida o queriendo vivirla cual Thierry Henry en carrera hacia el gol en el viejo campo de Highbury Park, Dowman ha pasado raudo por las categorías de base de la selección inglesa al llegar al sub-19 aún faltándole poco para llegar a esa edad.
El 14 de marzo de 2026 será un día que el precoz talento del Arsenal no olvidará jamás.
En un partido de liga en el que el Everton estaba sacando un empate 0-0 en el Emirates Stadium, el sueco Viktor Gyokeres abrió el marcador en el 89, pero ocho minutos después Dowman, quien para esa fecha contaba con 16 años y 73 días, anotó un 2-0 que lo metió en los libros de récords del fútbol inglés y en el mismo Guinness.
La marcha casi perfecta de Arteta y sus muchachos en el ámbito local también llevó a que la joven estrella sumara otro logro muy difícil de igualarse: ser el campeón más joven de la Premier League inglesa.
Sin siquiera llegar a los 17 años alzó un trofeo que un experimentado como Harry Kane no pudo levantar hasta ahora.
Al ‘benjamín’ de la selecta lista de Messi se le da muy bien el gol, pero su ‘hábitat’ natural es el mediocampo.
Su visión de juego, su capacidad para filtrar balones al mejor estilo de Robert Pires y su juego libre de ataduras hacen que los fanáticos de los ‘Arteta-boys’ comiencen a idolatrar al ‘precoz’ Max Dowman.